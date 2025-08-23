館長抖音帳號　僅2天「粉絲數破100萬人」自介喊：兩岸一家

▲館長陳之漢近日再度前去中國深圳開直播。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢今日（22日）凌晨2時許在臉書、IG分享一張圖片，已經成功申請抖音帳號，而且獲得實名認證，短短2天的時間，粉絲人數已經突破100萬人，自介則寫道「兩岸一家，攜手共進，世界第一」。消息曝光，網友驚呼「想看館長開抖音直播」、「賺爛了」、「太猛了」。

館長在臉書發文，「不到兩天100萬粉絲追蹤，感謝各位我會繼續努力。」自從館長公開抖音號後，粉絲數一路飆增，至今已經突破100萬粉絲，截至23日晚間6時50分，粉絲數累計101.2萬人，帳號的自我介紹從「欸你們這些人別追我帳號，啊小gg」，改成「兩岸一家，攜手共進，世界第一」。

▲粉絲數破100萬人。（圖／翻攝自館長抖音號）

對此，PTT網友紛紛表示，「阿不是說阿館完蛋了？怎一直漲粉」、「一天就有50萬，YT搞不知道幾年才百萬，對岸真的很強」、「啊不是說不能開，館長應該很快就破千萬粉了」、「大賺特賺，別回來」、「賺爛了」、「館長成功帶領更多台灣人支持兩岸統一了」、「這樣400萬可以賺回來了吧」。

館長日前在中國深圳、澳門旅遊直播時，曾提到他無法開設抖音、B站帳號，一度掀起網友們熱議。不過，館長22日凌晨2時許在臉書、IG發文，抖音帳號不僅完成手機號碼綁定，而且已經完成實名認證。