抖音正妹下海2年「突宣布引退」　AV達人曝原因

▲日本AV女優早坂姬（早坂ひめ。（圖／翻攝@o_ohime33）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本AV女優早坂姬（早坂ひめ）26日透過X平台向粉絲宣布即將引退，並表示9月即將推出的最新作品將是她的最後一部。她在貼文中坦言，這次作品讓她展現最真實的自己，還用上大量關西腔，呼籲粉絲一定要支持。

知名AV評論人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站透露，早在2月時業界內部就得知早坂姬有意退休，當時原本想邀她參加台北國際成人展AVWAY活動，卻被告知她計畫在9月引退。據悉，早坂姬認為自己在業界已達到發展極限，很難再突破，因此決定急流勇退。自4月起她便不再拍攝新片，近期也已退租東京住所，準備返回家鄉生活。

▲早坂姬突宣布引退。（圖／翻攝@o_ohime33）



一劍浣春秋也提到，早坂姬其實在台灣擁有不少粉絲，無論是展場還是攝影會都相當受歡迎。從2月開始，他們團隊多次邀請她來台參加活動，但最終都未能成功。直到她最近在香港舉辦最後一次海外活動，才確定無緣合作。

早坂姬於2023年底出道，2024年1月推出首部作品，片商S1為她設定「立志成為AV女優的網紅」形象。當時，她在X平台擁有超過9萬名追蹤者，Tiktok帳號追蹤人數也突破7萬。如今正式宣告引退，粉絲紛紛湧入留言表達不捨，祝福她未來一切順利。