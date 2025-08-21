　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE TODAY變身社群平台　「討論牆」留言、互動方式全面改寫

▲▼ 。（圖／LINE）

▲LINE TODAY推全新討論牆 。（圖／LINE，下同）

記者吳立言／綜合報導

LINE TODAY今（21日）宣布重大改版，正式推出「討論牆」頻道，將原本內容下方的「留言」全面升級為「貼文」，打造更具社群互動性的內容平台。此舉讓用戶能跨越單篇新聞或文章的框架，進一步展開多元交流。

此次升級包含四大更新：

留言變貼文
過去僅能留言，現在可直接引用新聞、文章、影音、投票或名人檔案等內容發表貼文，並提升互動能見度。貼文除會顯示在內容頁下方，也可能出現在「討論牆」頻道與LINE TODAY精選的熱門話題中。

個人化討論牆
討論牆頻道具備個人化推薦機制，能顯示追蹤對象的新貼文與熱門話題，打造貼近使用者興趣的交流空間。

▲▼ 。（圖／LINE）

獨立個人檔案
用戶可建立與LINE帳號分離的個人檔案，自訂名稱與頭像，並透過「追蹤功能」自由關注感興趣的帳號與內容，享有更具隱私的互動體驗。

AI貼文摘要
為解決資訊過載，LINE TODAY 新增AI摘要功能，能將不同用戶的觀點並列整理，方便快速掌握討論重點。

官方並同步推出操作教學影片，協助用戶快速上手，開啟全新討論體驗。

此次LINE TODAY的改版，顯示平台正加速向社群化發展，從單向閱讀新聞內容，轉型為讓用戶能主動發聲、交流觀點的互動空間。隨著「討論牆」與AI摘要等新功能上線，用戶不僅能更自由展現意見，也能在多元觀點中快速掌握討論脈絡，進一步提升參與感。

08/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

LINE LINE TODAY LINE台灣 討論牆 AI摘要

