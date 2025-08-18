Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

▲超多網友笑稱，都用手錶來找iPhone。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，戴Apple Watch都只使用最基本的功能，好奇大家有哪些隱藏功能呢？文章引發熱議，果粉熱心推爆可刷載具、拍照遙控、刷LINE Pay、對講機等，其中「找手機」功能大受歡迎。此外，一位網友則分享，自己因為手錶提醒心跳異常，意外被診斷出高血壓。

一名女網友在Threads表示，她戴Apple Watch已經一段時間了，但常用的就那幾個功能，坦言有些浪費錢，於是好奇拋問果粉們「有沒有什麼隱藏功能很好用的呢？」

文章引發討論，網友分享了各種超實用的技巧，「刷載具不用掏手機、聽到喜歡的音樂可以找出整首」、「刷LINE Pay、倒數計時器方便」、「拍照遙控超讚，拍完還可以直接看到拍完的照片」、「對講機、震動的鬧鐘」、「綁西瓜卡去日本搭地鐵超方便」、「記錄步數、提醒起身走動、運動記錄時程」、「當特斯拉鑰匙」。

其中最讓果粉推爆的還是「找手機」這個功能，「絕對是找手機」、「對我來說，主要功能就是找手機」、「找手機很方便」、「最常找手機、接著看LINE訊息不用點開（對方也不知道都去了）、載具基本、接電話很好用、LINE Pay、Apple Pay等，雖然沒有很厲害，但是又依賴」、「體能訓練、睡眠紀錄、找手機」。

其中一名網友分享真實經歷，「我因為心跳異常，被手錶提醒後去看醫生，診斷出高血壓；朋友裡也有人心跳異常，手錶提醒後被查出是甲狀腺問題」。

過去也有網友直呼，不管去大醫院或一般診所，發現醫護人員幾乎人人手上都戴著一支Apple Watch。不少人留言解釋，「同事輪班太累，在家心肌梗塞死掉，後來就幾乎人人一支」、「之前在醫院遇到醫療暴力，Apple Watch除了可以看時間以外，還可以直接設定快捷鍵錄音功能，我們的事情實在太多了，有時候會利用手錶設定碼錶提醒自己時間，不得不說，在醫療暴力上利用手錶錄音拯救自己這方面，真的很好用」。