陸「人工智能＋行動」階段性路線出爐　2035年要邁入智能經濟和社會

▲AI機器人。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院昨（26）日正式發佈《關於深入實施「人工智能+」行動的意見》，對「人工智能＋」行動取得重要進展。該《意見》確立六大重點行動和八項基礎支撐的總體要求、發展目標與方向，明確2035年將全面邁入智能經濟和智能社會的新階段。

《意見》提到，人工智能作為新一輪科技革命和產業變革的顛覆性技術，已成為全球競爭焦點和經濟增長引擎。文件設定分階段目標，到2027年，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%；到2030年普及率超90%，智能經濟成為國家經濟重要增長極；到2035年，全面進入智能經濟與智能社會。

具體部署方面，意見提出六大重點行動，包括「人工智能＋科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉、治理能力、全球合作」。措施涵蓋智能網聯汽車、AI手機與電腦、智能機器人、智能家居與穿戴裝置等新一代終端；推動智慧醫療、健康管理與市政基礎設施智能化升級，並鼓勵自主學習與開源生態。

此外，文件還提出強化八項基礎支撐能力，如提升模型基礎能力、強化算力統籌、優化應用環境、推進人才培養與法規保障，並提升AI安全能力，應對外部環境與技術快速變化的不確定性。

大陸中工院院士鄭南寧表示，緊抓科技革命與產業變革機遇，以「人工智能＋」為牽引，加快培育新質生產力，將為中國式現代化與民族復興提供堅實支撐。