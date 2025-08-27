「悲哀，我的黨」　前綠委不滿黨內猛轟柯建銘：為何之前不出聲？

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨在大罷免失敗後開始找戰犯，黨內接連點名砲轟力挺大罷免的黨團總召柯建銘，對此，前民進黨立委謝欣霓今（27日）表示，這幾天綠委們寫出「柯建銘獨裁」是匪夷所思，各位在地方翻滾多年是吃素的？如果老柯可以隻手遮天，為什麼之前立委沉默不出聲？檢討柯建銘是最無害的，但難道不該先反省自己再檢討別人嗎？「悲哀，我的黨」。

謝欣霓表示，自己沒當立法委員已經久到忘了時間，但這次大罷免讓這麼多公民站出來，大家也不要只檢討總統跟行政院，立法院才是該檢討的單位。

謝欣霓表示，打架輸人、提案輸人、論述輸人（回到基層對跟選民的論述），才會讓不分藍綠的公民掀起了大罷免的風潮，萬萬沒想到立法院最後的結論僅檢討柯總召一個人。

謝欣霓質疑，難道不分區綠委的郭昱晴在公園拍攝年輕人放在官網批鬥時這不用檢討嗎？當中國針對民進黨立委提出傾中證據時，民進黨的反駁是如此的蒼白無力，在打架的時候只會尖叫哭訴，這是需要保護國家的國會議員嗎？

謝欣霓直言，民進黨開始參與國會選舉到現在也才八年是多數，看在公民的眼裡，突然像個清新脫俗的小白兔，這才是公民發起罷免的最主要原因，就是立法院太弱。

接著，謝欣霓提到，如同這幾天民進黨委員們寫出來的柯建銘獨裁那就更匪夷所思，各位能夠在單一選區不斷地選上立法委員在地方上翻滾多年那是吃素的？如果老柯可以隻手遮天，為什麼之前立委沉默不出聲？

謝欣霓認為，因為老柯的角色是最無趣，最沒有掌聲也沒有鎂光燈的，檢討柯建銘是最無害的。總召沒有鎂光燈，也沒時間跑選區，因此很多委員都不願意擔任。

謝欣霓指出，在他們那個年代三長是每個會期改選一次，為什麼後來只有總召改為一年？因為有一度選了別人當總召，結果完全不在意個別委員的提案，只在意自己想要做的事情，而那位總召也覺得當總召不如想像，因此後來就積極地自主地修正總召任期為一年。

最後，謝欣霓強調，站在立法院的每一位國會諸公，難道不該先反省自己再檢討別人嗎？「悲哀，我的黨」。

▼謝欣霓。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）