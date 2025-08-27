逆風聲援柯建銘！　鄭運鵬：有必要對總召那麼刻薄？

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大敗，民進黨內接連開砲黨團總召柯建銘。柯建銘今（27日）則回應「本是同根生，相煎何太急？大罷免窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有」。對此，前民進黨立委鄭運鵬發文聲援，黨內應該批判檢討，但他的經驗是話講太滿太崇高的，通常也不會是高見，民進黨在檢討罷免失利、執政調整之外，有什麼必要對柯總召那麼刻薄？

鄭運鵬表示，十幾年前自己在擔任中央黨部組織部主任，工作內容之一就是要到各地方黨部拜訪，當時立法院黨團發生了一些事情，很多縣市議員現場請中央黨部要求換掉柯總召（民進黨一向尊重各黨團自主，中央黨部也沒有權力要求撤換總召就是了），希望改善民進黨的形象，他們的反應都是當下的輿論壓力和議員的善意。

鄭運鵬回憶，當時他在現場詢問地方先進「我也當過立委，各位都是議員，陽春民代總是有些事情政府不會理我們，大家都會找議會黨團總召幫忙喬吧」？(大家點頭）

鄭運鵬指出，當時他說「幫忙喬事情的人，總是難免遇到爭議，遇到爭議的時候我們又嫌他形象不好，這樣怎麼辦呢？議員如此，總召更是如此」，到現在從來沒有人反駁過他這樣的說明。

鄭運鵬說，選民代不是選聖人，當議會黨團幹部的人更是要揹上自己政黨和執政的包袱，大家可以思考看看。

鄭運鵬直言，黨內應該批判檢討，但他的經驗是話講太滿太崇高的，通常也不會是高見，全世界各政黨都一樣。

鄭運鵬強調，選民都可以包容大家都認為不適任的民代了，民進黨在檢討罷免失利、執政調整之外，有什麼必要對柯總召那麼刻薄？

▼鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）