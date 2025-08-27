　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

▲▼民進黨中央記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨中央記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌在任內接受藍營背景的東煒建設、泓德能源等業者賄賂，並幫忙向台電施壓供電，收賄金額將近200萬元，27日凌晨已被台北地院法官裁定羈押禁見。藍營也酸泓德能源是綠友友。然而，泓德能源董事長謝源一是國民黨大老張亞中的女婿，也曾捐款給新北市長侯友宜。民進黨今（27日）批評，因涉綠能弊案遭起訴、判刑的，國民黨相關人士不勝枚舉。國民黨才是屢屢捲入綠能弊案的一方，呼籲國民黨不要雙重標準，任何不法都應依法處理，勿枉勿縱。

▲▼國民黨多位大咖涉光電案。（圖／民進黨提供）

民進黨今日召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會，發言人吳崢表示，針對前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟遭收押一事，前總統蔡英文辦公室已發文強調，綠能發展對台灣企業與勞工至關重要，不能被少數人藉機圖利。此立場與民進黨一貫主張一致，無論是誰，只要企圖透過能源政策謀取不當利益，破壞法規，民進黨100%支持司法究辦。

吳崢指出，國民黨民代拿泓德能源公司大做文章，意圖將民進黨與弊案相連。但事實上，泓德能源董事長謝源一就是國民黨大老張亞中的女婿，人脈與國民黨淵源甚深，旗下太登太陽能公司更曾在2022年新北市長選舉中，捐款支持侯友宜，顯見泓德與藍營關係密切。國民黨不僅刻意忽視，更拿此來抹黑鬥爭，顯然是刻意轉移焦點。

吳崢續指，檢視近年綠能相關弊案，無論是雲林縣前議長沈宗隆貪污判刑三年六個月、前立委廖國棟被起訴、前立委鄭天財被調查中等案件，國民黨涉入貪污舞弊、充當白手套、收賄等情事屢見不鮮。

吳崢也提到，除此之外，國民黨前行政院副院長杜紫軍、副主席夏立言、中常委陳宗興，以及諸多馬政府時期的經濟部會首長，紛紛在綠能產業中擔任董事/獨董，證明國民黨人士才是重押綠能。從利用綠能產業營利到屢屢舞弊介入，請國民黨停止傷害台灣能源政策。

▲▼國民黨多位大咖涉光電案。（圖／民進黨提供）

08/26 全台詐欺最新數據

483 3 7812 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

腐敗綠能政商關係國民黨民進黨弊案杜紫軍沈宗隆張亞中

