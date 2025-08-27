搭柯建銘接幹事長？　蘇巧慧婉拒：比我適合的人非常多

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／立委蘇巧慧國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免失敗後，民進黨內將檢討矛頭指向黨團總召柯建銘，黨團幹部也接連請辭盼下會期黨團重組，而民進黨立委蘇巧慧則力挺柯建銘「地位無人可取代」，就傳出有人拱蘇巧慧接幹事長，和柯建銘組成「柯蘇配」。對此，蘇巧慧今（27日）婉謝表示，黨內比她適合的人有非常多。

針對外傳有人拱蘇巧慧接任幹事長，和柯建銘組成「柯蘇配」，蘇巧慧今受訪時婉謝，「我想黨內比我適合當幹部的人有非常的多，那現在的困難確實是我們應該要集結眾人的智慧，以及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。」這一年多來，民進黨在國會確實面對的是朝小野大的狀況，黨團幹部都非常辛苦，「但我們都知道，其實只有團結，才能夠解決目前的困難，讓整個國會的運作更好」。民進黨是民主的政黨，會集結眾人智慧，用民主程序來度過這一次的困難，也解決紛爭。

至於怎麼看台北市副市長李四川先前講，不排斥承擔新北市長，而他目前民調也相對最好，會不會比較有壓力？蘇巧慧表示，新北過去確實很多人都有貢獻，每一個為新北市有過貢獻的人，我們都應該要感謝，不過市政就是一棒接一棒，她也會讓自己成為新北的最強棒，讓新北更好。

現任黨團幹事長吳思瑤上午受訪時則說，不會針對個別人選評論，制度改革優先，且新會期要到來，本來幹事長、書記長就要輪替，改造黨團人人有責，再次呼籲喊話，黨內有經驗、專業、資深、有賢淑能力大有人在，下個幹事長一定會更好，不管是誰，期待有所承擔。