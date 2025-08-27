柯建銘喊相煎何太急　游淑慧酸「囂張沒落魄久」：你贏會放過誰？

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大敗，民進黨內接連開砲黨團總召柯建銘，掀起反柯聲浪。柯建銘今（27日）則回應「本是同根生，相煎何太急？大罷免窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，請問柯建銘，今天若是你贏會放過誰？如果不幸大罷免大成功，柯會何等囂張，甚至清算黨內反柯人士。她大酸，囂張沒有落魄的久，正是柯建銘此刻寫照。

游淑慧表示，「勝者王敗者寇」、「知恥近乎勇，不知耻厚臉皮」，面對黨內反柯聲浪，柯建銘今天表示「相煎何太急，大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有？難道罷團也錯了嗎」？但是當然錯，而且大錯特錯。

游淑慧表示，請問柯建銘，今天若是你贏，你會放過誰？為了一黨之私、一黨獨大，不惜用大罷免手段清算鬥爭國內其他在野黨，讓國際看台灣民主笑話，這何嘗不是「相煎何太急」？

游淑慧認為，成王敗寇，今天是大罷免大失敗，柯建銘才會低聲下氣、情勒黨內不要相煎。如果真的不幸大罷免大成功，柯建銘會何等囂張，何等高調，甚至清算王世堅委員等黨內反柯人士。

最後，游淑慧強調，台灣話有一句說，囂張沒有落魄的久，形容一個人得意時太囂張，但落魄來得又急又快，正是柯建銘此刻寫照。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）