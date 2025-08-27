比竹北羅浮宮還威！吊車大王新總部「內裝全鑲金」　網笑：缺員工嗎

▲胡漢龑近日在新總部前舉辦超跑車聚。（翻攝臉書粉專@翻攝啟德機械起重工程-股公司、胡漢龑臉書）

圖文／鏡週刊

「竹北吊車大王」胡漢龑即將在新落成的新總部舉辦「重機械吊車展覽」，日前他透過臉書公開新總部奢華內裝，裝潢延續其「竹北羅浮宮」的華麗風格，金光閃閃的奢華擺設讓人目不轉睛，其中壯觀的水晶吊燈更是亮點，引發許多網友熱議。

「吊車大王」胡漢龑又來震撼大家眼球，最近他在即將完工的啟德企業總部「白宮」前，舉辦了一場盛大的超跑車聚，70台超跑一字排開，他身旁還有長腿美女相伴，在鏡頭前狂喊「超扯、超扯、超扯！」現場陣仗驚人。

▲胡漢龑搶先公開新總部內部的奢華裝潢，大廳懸吊華麗的水晶吊燈。（翻攝臉書粉專@翻攝啟德機械起重工程-股公司）

胡漢龑在影片中搶先開箱新總部「白宮」，儘管仍在進行收尾工程，但內部裝潢金光閃閃，大廳陳設金色座椅，與同樣塗上金漆的牆面相互輝映，天花板上則懸掛著胡漢龑親自挑選的水晶吊燈，讓他自豪稱讚：「漂亮吧！」新總部的辦公室則選清爽的純白色系，從OA辦公桌到牆面皆是簡約白色系，跟大廳的金碧輝煌比起來，風格差超多。

▲胡漢龑坐在霸氣的金色座椅拍照。（翻攝臉書粉專@翻攝啟德機械起重工程-股公司）

影片一曝光，網友都對奢華的辦公環境感到震撼，留言區都被「求職」訊息洗版，「這麼棒的上班環境，請問有缺員工嗎？」還有人則羨慕他懂得享受生活，「胡董比郭台銘還會享受人生」、「看得真的讓人開心開心耶，這麼棒的白宮，人在這麼棒的地方上班真的很幸福喔」、「這才是有福氣的有錢人」。



