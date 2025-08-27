誰家晚餐跑出來？新堀江街頭驚見「土虱活跳跳」　網笑：在地美食

▲強降雨退去後，新堀江商圈街頭驚現土虱在磁磚地面掙扎滑動。（翻攝自臉書 @高雄美食地圖）

圖文／鏡週刊

暴雨後的奇景！高雄昨（26日）傍晚下起大雷雨，市區瞬間成小河。沒想到，雨退水消後，一條土虱直接在磁磚地面「滑來滑去」，畫面超衝擊，讓網友笑喊：「這不就是現撈的嗎？有鮮才敢大聲！」

影片由臉書粉專「高雄美食地圖」分享，只見原本在積水中悠游的土虱，隨著雨水退去被「擱淺」街頭，接著使出渾身解數在地面滑動掙扎，像極了大型「都市版泥鰍」亂竄。

畫面一出，網友爆笑留言：「誰家的晚餐跑出來了」、「在地美食，藥燉土虱」、「高雄人今晚直接補一補」、「快幫牠加點水啦，不然乾煎了」、「太好了晚上可以加菜」、「這才叫現撈的」、「他明顯受驚嚇了，快用熱水搭配中藥材，安定他一下」、「魚：水怎沒了？」「水池外面銀龍魚耶~」

也有人驚訝問：「重點是牠到底從哪裡游出來的？這裡不是市區嗎？」「我好奇的是 從哪裡冒出來的！旁邊都水溝啊！不是從愛河游來了吧」。

中央氣象署指出，當天午後對流旺盛，高雄暴雨導致前鎮、鳳山等地淹水，水積至半個輪胎高，旗津也傳出3千多戶停電之災情。

此外，受到冷心低壓通過影響，高雄也從白天的32.3度高溫大跌至22.5度，令不少剛下班從公司走出的上班族直呼：「比辦公室冷氣房還要冷！」



