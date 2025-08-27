雞肉界生態大洗牌？超商貨架滿是「1肉品」　她不解：以前不流行

▲原PO發現超商出現許多不同品牌和口味的雞胸肉，讓她感到疑惑。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女子好奇，超商貨架上近年為何出現許多不同品牌和口味的雞胸肉，「以前不是比較流行雞腿嗎？是現在雞肉界生態大洗牌了嗎？」對此，就有網友推測，這種情況跟運動風氣崛起有一定關係，且雞胸低脂肪、蛋白質含量高，成為減脂、健身族群的飲食選項。

該名女子在Dcard以「有人發現現在超商雞胸肉超多嗎？」為題發文，表示自己小時候吃雞肉幾乎都是吃雞腿，沒想到長大後發現超商幾乎都賣雞胸肉，且有各種品牌、各種口味，讓她眼花撩亂，「以前不是比較流行雞腿嗎？是現在雞肉界生態大洗牌了嗎？有沒有人可以跟我解釋一下？」

貼文一出，許多網友紛紛推測「從最便宜的部位搖身一變，變成減肥、健身聖品」、「雞胸是雞身體部位結構比較單純的部分，屬於健身飲食的形象也比較鮮明，跟運動風氣崛起也挺有關係」、「因為健身仔與飲控（飲食控制）的人變多，例如我」、「因為雞胸肉是低脂肪、高蛋白，減脂、健身的人的選擇」。

也有網友認為「單純就是這塊肉以前都是炸雞排用，現在雞排比較沒銷量，就乾脆做成這樣來賣」，有人則直呼「一直覺得這是減肥魔人跟雞肉商的陰謀」、「我從小就愛吃雞胸，以前媽媽都說雞胸很便宜沒人要，現在健身自己去買雞胸，怎麼那麼貴」。

不過也有人提醒「一塊鈉含量600毫克左右，時間允許的話，還是找有健身餐的店家比較好」、「美式賣場有賣松露口味，這種調味過的缺點就是鈉含量比較高，對我來說，沒帶皮的雞胸肉在攝取膽固醇上比較容易控制」、「稍微逆個風，過量蛋白跟高鈉反而會造成腎臟負擔」。

