雲嘉南銀髮人才中心滿週年　助500人次再就業百家企業導入友善職場

▲雲嘉南銀髮人才資源中心成立滿一周年，累積服務超過500人次。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣邁入超高齡社會，銀髮就業需求日益攀升，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署設立的「雲嘉南區銀髮人才資源中心」自2024年9月啟用以來，成為區域內推動高齡就業的重要據點，8月中心成立滿一周年，累積服務成果亮眼，包括協助超過500人次職涯諮詢與培訓，並在社區推廣銀髮就業倡議，觸及人數逾1200位。

雲嘉南分署指出，銀髮中心不僅協助長者強化就業力，也輔導近百家企業導入職務再設計與友善職場措施，逐步建立產業對銀髮勞動力的信任。像是60歲的佘大哥，透過中心媒合活動成功錄取石二鍋櫃台人員，展現積極與學習力，深獲企業肯定。另有古福有限公司，在中心輔導下檢視作業流程並改善，不僅提升職場安全，也促進同仁對中高齡勞動者的支持，成為「銀髮友善」的典範。

雲嘉南分署長劉邦棟強調，銀髮族兼具經驗與穩定，是企業不可或缺的人力資源。未來銀髮中心將持續深化跨世代合作與產業鏈結，協助更多銀髮勞動者再出發，也讓企業看見高齡人才的專業價值。他說，期待能與更多企業攜手推動，讓「銀髮再出發、智慧再發光」成為職涯新篇章。