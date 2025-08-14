高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

▲高雄職缺大量釋出！最狂起薪7萬9千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局將於8月16日（週六）上午9時至12時在苓雅運動中心2樓西館（苓雅區中正一路96號）舉辦「樂業高雄、幸福融融」大型聯合徵才活動，共有51家知名廠商，提供超過1,400個工作機會，工作起薪可達4萬5千至7萬9千元。

勞工局表示，近年高雄市不斷提升投資環境，吸引多家知名品牌設點進駐，也帶動中小企業蓬勃發展，勞工局持續為勞工朋友及產業提供優質的媒合服務，許多企業紛紛加入所舉辦的徵才活動行列。

這次51家廠商參與徵才，釋出包括儲備幹部、工程師、門市銷售專員、餐飲服務人員、技術員及作業員等多樣職缺，其中工程師、管理師、海外儲備幹部、環安衛人員、藥師、駕駛長、領班、技師、經理等工作起薪可達4萬5千至7萬9千元。

參與知名廠商包括鴻海精密、華新能源電纜、合隆電工、倫飛電腦、承億酒店、寒軒國際大飯店、王品餐飲、大樹藥局、中鋼保全等。

另外，包括馡曄國際、亞果遊艇、登峰國際(NOVA)、國喬石化、樂沐智醫、諾旺生醫(旺旺集團)等企業，皆首次透過本場徵才活動招募人才。

勞工局在現場還免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢服務，透過專業顧問解說，協助求職民眾釐清就業方向，亦設有「就業促進措施」諮詢攤位，協助符合資格求職者運用「55 plus就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等獎助方案，歡迎市民朋友多加利用。