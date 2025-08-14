　
高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7.9萬

▲▼高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7萬9千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄職缺大量釋出！最狂起薪7萬9千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局將於8月16日（週六）上午9時至12時在苓雅運動中心2樓西館（苓雅區中正一路96號）舉辦「樂業高雄、幸福融融」大型聯合徵才活動，共有51家知名廠商，提供超過1,400個工作機會，工作起薪可達4萬5千至7萬9千元。

勞工局表示，近年高雄市不斷提升投資環境，吸引多家知名品牌設點進駐，也帶動中小企業蓬勃發展，勞工局持續為勞工朋友及產業提供優質的媒合服務，許多企業紛紛加入所舉辦的徵才活動行列。

這次51家廠商參與徵才，釋出包括儲備幹部、工程師、門市銷售專員、餐飲服務人員、技術員及作業員等多樣職缺，其中工程師、管理師、海外儲備幹部、環安衛人員、藥師、駕駛長、領班、技師、經理等工作起薪可達4萬5千至7萬9千元。

▲▼高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7萬9千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄51家廠商徵1400人，最狂起薪7萬9千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄職缺大量釋出！51家廠商徵1400人　最狂起薪7萬9千元。（圖／記者賴文萱翻攝）

參與知名廠商包括鴻海精密、華新能源電纜、合隆電工、倫飛電腦、承億酒店、寒軒國際大飯店、王品餐飲、大樹藥局、中鋼保全等。

另外，包括馡曄國際、亞果遊艇、登峰國際(NOVA)、國喬石化、樂沐智醫、諾旺生醫(旺旺集團)等企業，皆首次透過本場徵才活動招募人才。

勞工局在現場還免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢服務，透過專業顧問解說，協助求職民眾釐清就業方向，亦設有「就業促進措施」諮詢攤位，協助符合資格求職者運用「55 plus就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等獎助方案，歡迎市民朋友多加利用。

高雄納首波陸警警戒」　市府趕工修剪路樹防颱

楊柳颱風持續接近，中央氣象署在今（12）日下午2時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄、屏東，其暴風圈預計明天上午觸陸。因應颱風逼近，高雄市工務局公園處今也展開防颱準備，動員人力對所管轄的行道樹加強疏枝修剪及支架固定，並檢修路燈及開關箱等設施。

關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

勞動部「青年就業旗艦計畫」助青年展翅、企業補足人才缺口

陸上半年新設立經營實體逾1300萬戶 民企新增434.6萬戶、外企3.3萬戶

台南夜間徵才「不打烊」！結合音樂、養生、試吃

