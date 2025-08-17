　
郭台銘現身了！上次給桿弟50萬　球友野生捕捉「白髮近況曝光」

▲▼ 。（圖／traveler1126提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲郭董久違現身，白髮模樣引發討論。（圖／traveler1126提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前打高爾夫球，精彩秀出「一桿進洞」神技，甚至豪爽給桿弟現金50萬元。近年行事轉為低調的郭董，昨（16日）被球友野生捕捉，更親切答應合照，照片一出引發眾多網友討論，「頭髮怎麼全部變白了」、「現在沒有出來拋頭露面，不染（髮）是對的，對身體好」。

一名網友在Threads表示，昨日在大溪高爾夫球場上，幸運遇到郭台銘本尊，豪爽答應與原PO一同合照留影，可見郭董身穿桃紅POLO衫搭配寶藍色短褲與球鞋，整個人顯得神采奕奕，同時也親切握著原PO的手。

不同以往的是，鮮少在公開場合露面的郭台銘，髮色回歸自然樸實的銀髮顏色，多了幾分親和力與自在氛圍。

照片曝光後，底下網友紛紛熱議，「之前頭髮看也知道是染的，現在沒有出來拋頭露面不染髮是對的，對身體好」、「郭董很愛粉紅色，上次遇到也是穿粉紅色」、「天呀～郭董變了樣，頭髮全白」、「頭髮怎麼全部變白」、「這次還有一根進洞嗎？如果有，桿弟又要賺一筆小財了」、「乾爹老當益壯」、「郭爸爸要保持身體健康呀」。

回顧去（2024）年，郭台銘現身北市北投區的國華高爾夫球場打球，他驚奇打出「一桿進洞」，過去他只要一桿進洞，就有請客的豪爽習慣，下場後，霸氣的郭董便拿著一疊千鈔，對著桿弟說「這50萬，來～給你」，同時也熱情說道「拍一個拍一個」，而桿弟隨即雙手捧著現金，向郭董回應謝謝。

