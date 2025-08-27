一早「莢狀雲」出現台北上空　鄭明典：中南部應該會降溫

▲俗稱飛碟雲的莢狀雲，過去也曾經多次出現。（資料照／空拍攝影師Jerry Xie授權提供）

生活中心／綜合報導

今天北部不少民眾都發現「莢狀雲」，前氣象局長鄭明典指出，這表示台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中，而季風槽增強可能帶來偏北風，除了北台灣可能還有高溫，中南部應該會降溫了。

根據中央氣象署預報，今日各地高溫約32至35度，桃園以北地區及中南部近山區平地容易出現局部36度以上高溫，桃園及新北甚至仍有局部38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。

不少民眾一早捕捉到台北上空有莢狀雲，鄭明典指出，「很多莢狀雲！表示台北上空有強風，很可能是南方季風槽在增強中！季風槽增強可能帶來偏北風，除了北台灣可能還有高溫，中南部應該會降溫了！」

俗稱「飛碟雲」的莢狀雲中央厚、週邊薄，呈現凸透鏡的形狀，有時會一層層地疊在一起，由於外型像豆莢，故名為莢狀雲。

根據氣象署解釋，當一股穩定且潮濕的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，如此反覆，因地形而生的「莢狀雲」就出現。

▲氣象署解釋「莢狀雲」的成因。（圖／氣象署提供）