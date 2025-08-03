南部山區還泡在水裡　鄭明典示警：山路可能再崩

▲最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

前氣象局長鄭明典在臉書發文，分享今日累積雨量圖提醒，「南部山區還泡在水裡！高風險，山路還可能再崩。」

超大豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

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大豪雨特報：嘉義縣

豪雨特報：雲林縣、台東縣

大雨特報：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、澎湖縣

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

氣象署指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今日台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、嘉義縣、恆春半島、台東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗至彰化、南投、台東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水

氣象署說，今日西南氣流持續影響，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中至雲林、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；至於北部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）