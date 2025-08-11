楊柳接近輕颱上限　氣象粉專：周三中午穿越台灣

▲台灣東方太平洋海面上空有一條弧線。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



前氣象局局長鄭明典在臉書貼文指出，台灣東方的太平洋海面上空有一條明顯的弧線，這個弧線是太平洋高壓西擴的前緣，與南側相對潮濕的東南風相遇而出現。他指出，這股東南風加上南方一股更潮濕的空氣，提供颱風發展水氣，加上高層輻散場支持，讓颱風接近輕颱上限強度。

鄭明典貼文表示，這條弧線是雲圖中出現的積雲線，是太平洋高壓西擴的前緣。伴隨高壓西擴，在高壓南側的東南風相對潮濕，這股潮濕空氣部分沿高壓前緣往北，留下這個明顯的弧線。就颱風來說，這股東南風加上南方一股更潮濕的空氣，提供颱風發展的必要水氣，加上高層輻散場的支持，接近輕颱上限的強度！

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，颱風環流因強風切及乾空氣的干擾，目前較強的環流集中在中心的南側

呈現頭輕腳重，不對稱的狀況。因為太平洋高氣壓很穩定的推著楊柳前進，預估楊柳將在周三中午到夜晚間穿越台灣上空，登陸地點稍微往南修正至「台東－花蓮」間。

粉專表示，今天是楊柳所處環境最差、最難熬的一天，隨著持續往西移動，受惠於高海溫、逐漸獲得水氣支援有利條件下，發展環境將逐漸改善，將進一步增強為中度颱風，至於能到多強，就得看他的造化，至少在靠近台灣東部外海前，將是他這一生最顛峰狀態，如果颱風路徑再稍微偏南一點閃過惡劣的環境在靠近台灣東南部海域時有機會近岸增強。

楊柳走得很快，周四凌晨左右，就會進入中國福建，也無西南氣流，但颱風穿越台灣上空時，由於環流結構不對稱的關係，且仍具有一定強度及規模，宜花東、南部、中部會有半天至一天的強風大雨，北部則會以強陣風為主，降雨的情形需視到時候颱風環流結構而定。