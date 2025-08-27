「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

▲柯建銘在大罷免後成為黨內聲討的戰犯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失敗後，力推罷免的總召柯建銘遭到黨內接連點名砲轟。對此，媒體人黃揚明26日表示，柯建銘身為「鼓吹者」，該扛的責任絕對不小，但責任只由柯建銘一人扛起？這些人是不是太急於切割了？在他看來，整個民進黨團集體失能、未曾阻止暴衝的幕僚，都必須共同承擔。他直言，恐怕，只有一路反對大罷免的王世堅，有資格檢討老柯。其他人，就算了吧！

黃揚明表示，「你們當中誰沒支持大罷免的，就可以朝他丟石頭」，在民進黨這波抓戰犯打柯建銘浪潮中，這句來自聖經故事的名言，讓他借用致敬一下。

黃揚明提到，2015年，柯建銘出過一本書，書名叫「大局‧承擔：柯建銘的國會折衝與關鍵承擔」，那時柯很愛以「承擔者」自居。

黃揚明說，民進黨內都知道柯建銘之所以能成為「萬年總召」，主因就是柯建銘並非隸屬特定派系，是永遠的「當權派」，無論誰當黨主席，絕對使命必達。

黃揚明指出，柯建銘在黨團內不是沒有被挑戰過，但每當柯建銘拿出實力斡旋、奔走，總能讓質疑的人閉嘴。（如2014年監委同意權大戰讓藍委成功跑票，刷掉11位馬英九提名的監委人選）

接著，黃揚明認為，這一次的大罷免大失敗，柯建銘身為「鼓吹者」，該扛的責任絕對不小，甚至許多走鐘行徑，都讓不少人「傻眼」。但整個民進黨團，大罷免的責任只由柯建銘一人扛起？這些人是不是有點急於切割了？

黃揚明說，以前有位前輩跟他說過，柯建銘在古代就是那種，就算皇帝賜一杯毒酒，雖然內心無奈但也會欣然接受的板蕩忠臣。當然，這次可能就是考驗柯建銘要不要喝這杯「逼宮酒」的機會了。

黃揚明再說，賴清德總統若真要柯建銘辭去總召職務，重組黨團幹部，大可直接對老柯說，大玩迂迴戰術反而事倍功半。

黃揚明直言，在他看來，整個民進黨團集體失能，坐在柯建銘身邊的黨團幹部，未曾阻止柯建銘暴衝的同僚、助理，都必須共同承擔。

最後，黃揚明強調，恐怕，只有一路反對大罷免的王世堅，有資格檢討老柯。其他人，就算了吧！

▼資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）