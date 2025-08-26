實領32K「月存8000元」很不錯了？網搖頭給2建議：才是第一優先

▲領32K，每月能存多少錢？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

如果薪水實際能領到3萬2000元，一個月能存多少？就有一名男網友發文拋出話題，好奇大家在這樣的收入下，每月實際能存下多少錢。他以自身為例，覺得扣除三餐與日常開銷後，若能存8000元，似乎就已經不錯？貼文曝光後，引起網友討論。

這名男網友在Dcard上，以「薪水實領32000，一個月可存多少」為標題發文，提到如果自己的月薪能實際領到3萬2000元，大家一個月能夠存多少？如果餐飲費大約抓1萬元，就剩下2萬2000元，再扣掉保險、孝親費、保養品等各種日常支出後，每月能存8000元，好像就很不錯了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「存多少不是重點 而是你活得開不開心」、「實領63K，住家裡一個月可以存55K以上，還年輕就投資自己或每個月丟股市，不要只會存在銀行，最後只會被通膨吃掉」、「很看人吧，有沒有房租就差很多了，物欲有差，甚至食量都有差」、「我一個月大概35K，扣掉手機費、保險費、交通費、生活費、健身房會籍費，還可以存1萬元左右」、「一年存不到10萬，想想都可怕」。

也有網友認為，不如考慮換工作，或提升自己的能力，「3萬先想一下要換什麼工作才是第一優先吧，基本薪資欸」、「建議換工作，薪水低，存不了什麼錢」、「努力提升自己吧，有好的工作機會好好把握，3萬塊真的很難在這社會生存」、「3萬薪水是勉強生存，一個月存8千，一年才存9萬6，出個國存的錢就沒了，沒什麼意義，乾脆花錢提升自己」。