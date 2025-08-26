男友「15分鐘→超持久」她崩潰！妹子們爆共鳴：太久不加分

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

男生都希望在床上能表現得持久，就有妹子表示，和男友交往初期，一次大約是10到15分鐘，覺得這樣的節奏、氣氛都剛剛好。沒想到，最近男友突然開始健身、吃補品，持久度明顯變強，一次時間拉很長，讓她從一開始的驚喜，到後來幾乎崩潰直呼「不要了…真的會痛」，貼文意外爆共鳴。

原PO在Dcard發文表示，男友以前大約10到15分鐘就會結束，她覺得節奏、氣氛都剛剛好，也從來沒抱怨過。不過最近男友突然「很認真練腿、每天吃補品」，效果變得超明顯，時間拉得越來越長。她坦言，剛開始確實覺得「哇～寶寶好棒怎麼變這麼厲害」，但到後來卻變成心裡默念「還沒射嗎？」甚至最後差點哭出來。

她推測，男友可能是想表現得更好，想讓自己更滿意，但她其實覺得原本就很好，完全沒有嫌棄過什麼。如今卻因為時間太久，反而讓她不舒服甚至疼痛，「是不是直男都覺得做愛越久越好啦？」直白的抱怨讓不少人心有戚戚焉。

看到貼文後，不少女生也紛紛共鳴，「完全懂！我男友太久的時候我都會摩擦破皮，洗澡超痛」、「剛進來就會破皮，後面再30分鐘真的覺得魂都飛了」、「太久真的不是加分項，拜託男生不要再誤會了」、「我也覺得15分鐘剛剛好，超過就變成折磨。」