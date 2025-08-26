高雄男買毒賒帳不成「3刀刺死毒友」　左胸一刀疑致命傷

▲黃姓男子因為毒品糾紛3刀刺死葉姓男子，丟包在醫院。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓男子（30歲）昨（25）晚11時許全身是血，被一名黃姓男子開車載到義大醫院急診室，男子向警衛佯稱「要去停車」，隨後就失蹤不見，受傷的葉男經醫院急救後仍宣告不治，涉嫌行兇的黃男（29歲）今（26）日凌晨主動投案，供稱是因為毒品糾紛才行兇。警方調查，黃男經常向葉男「調貨」，昨晚兩人再度碰面，但葉男卻拒絕黃男「賒帳」，雙方起了口角，最後黃男持刀刺殺葉男。初步發現，葉男身上左、右腳及左胸各有一處穿刺傷，左胸一刀疑是致命傷。

岡山分局鳳雄派出所於昨（25）日23時50分許接獲義大醫院急診室來電，表示一輛銀色自小客車載送一名外傷男子至急診室，惟由保全協助將傷者送入急救室時，該車駕駛即逕駛離， 然經院方全力搶救，該傷者仍於00時19分宣告不治。經查為30歲葉姓男子，而載葉男到醫院的黃姓男子也在今（26）日清晨主動投案，供稱是因為毒品糾紛才行兇。

警方調查，黃男與葉男都是治安人口，兩人平時就有「互通有無」，黃男經常跟葉男拿毒品卻賒帳，昨晚兩人約在燕巢區某超商前見面，兩人一同搭車返回黃男住家，黃男想要再賒帳拿毒品卻遭葉男拒絕，雙方起了口角爭執，黃男盛怒下持刀猛刺葉男，後來葉男倒在血泊中。

黃男見狀慌了手腳，趕緊開葉男的車，把葉送到義大醫院急救，但到院前已經沒有呼吸心跳，搶救無效；黃男則趁機逃逸，並在凌晨5時許主動到燕巢分駐所投案，被警方帶回分局偵訊，警方訊後依殺人罪嫌將黃男移送地檢署偵辦。