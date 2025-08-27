　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸BMW惡男殺紅眼！來回衝撞輾人「2死1傷」滿地血　驚悚畫面曝

▲大陸一名男子疑似因情感糾紛開車撞人，並反覆碾壓受害者，造成2死1傷。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名男子疑似因情感糾紛開車撞人，並反覆碾壓受害者，造成2死1傷。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國江西省景德鎮市25日晚間驚傳駭人事件，一名40歲男子駕駛黑色BMW在街頭蓄意衝撞行人，甚至多次掉頭反覆輾壓，造成2死1傷。現場血跡斑斑、畫面慘烈，引發輿論震驚。

事發於當晚10時20分許，地點在珠山區振興大道。網傳影片顯示，肇事車輛先撞倒兩人，隨後高速折返再度衝撞，甚至將一名白衣路人從背後推行十餘公尺。群眾緊急將傷者拖離，但駕駛仍持續回頭輾壓。附近居民蔡女表示，她先聽見爭吵聲，下樓後看見「有人被撞倒，還有人上前救人時也被撞」。

▲大陸一名男子疑似因情感糾紛開車撞人，並反覆碾壓受害者，造成2死1傷。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，警方證實，3名傷者隨即送醫，其中2人搶救無效身亡，另1人無生命危險，嫌犯李男則已被當場控制。官方通報指出，初步調查顯示案件因「情感糾紛」引發。然而，網路上也流傳其他說法，有人聲稱涉及「賭博糾紛」或「感情三角關係」，真實動機仍待進一步調查釐清。

這起惡性撞人案在網路上掀起熱議，不少網友直呼「太殘忍」、「根本殺瘋了」，更有民眾感嘆，景德鎮近年已多次發生嚴重車禍與刑案，「上次一家三口被撞死的事還沒平息，這次又來了」。目前當地道路已恢復通行，警方強調，案件正依法偵辦，並呼籲社會大眾勿散播不實消息，以免干擾調查。

08/25 全台詐欺最新數據

快訊／泰勒絲宣布結婚！　情定球星男友

