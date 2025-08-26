川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

▲川普再度對中提出要求。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明（Lee Jae-myung），並表示「很快可能訪問中國」，更警告若中國不供應稀土磁鐵給美國，將對中國商品課徵200％關稅。

彭博報導，川普表示，「我想我很快就會去韓國參加貿易會談」，也稱他樂於出席預定10月31日在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

川普補充指出，他可能在今年或不久之後前往中國，並表示，「我們將與中國有良好的關係」。李在明也表態，若有機會願意與川普一同訪中。

談及美中關係，川普表示，「我們會讓中國學生來美國，我們會和中國好好相處。」儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月曾放話，將嚴格撤銷中國學生簽證並強化審查機制，但川普的談話似乎釋出和緩訊號。

不過，川普也不忘對中貿易強硬立場。《法新社》指出，美中此前達成協議，暫緩互徵高達三位數的關稅；然而川普警告，若中國未履行協議，美國不排除再次提高關稅。

CNN報導，川普特別點名稀土磁鐵議題。他說，「他們必須供應我們磁鐵。如果他們不給磁鐵，我們就得對他們徵收200％左右的關稅。」川普最後補充，「但我認為，我們不會遇到任何問題。」