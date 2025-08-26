　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

▲川普再度對中提出要求。（圖／路透）

▲川普再度對中提出要求。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普今天在白宮接待韓國總統李在明（Lee Jae-myung），並表示「很快可能訪問中國」，更警告若中國不供應稀土磁鐵給美國，將對中國商品課徵200％關稅。

彭博報導，川普表示，「我想我很快就會去韓國參加貿易會談」，也稱他樂於出席預定10月31日在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

川普補充指出，他可能在今年或不久之後前往中國，並表示，「我們將與中國有良好的關係」。李在明也表態，若有機會願意與川普一同訪中。

談及美中關係，川普表示，「我們會讓中國學生來美國，我們會和中國好好相處。」儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月曾放話，將嚴格撤銷中國學生簽證並強化審查機制，但川普的談話似乎釋出和緩訊號。

不過，川普也不忘對中貿易強硬立場。《法新社》指出，美中此前達成協議，暫緩互徵高達三位數的關稅；然而川普警告，若中國未履行協議，美國不排除再次提高關稅。

CNN報導，川普特別點名稀土磁鐵議題。他說，「他們必須供應我們磁鐵。如果他們不給磁鐵，我們就得對他們徵收200％左右的關稅。」川普最後補充，「但我認為，我們不會遇到任何問題。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德用一招　釋柯建銘兵權
颱風好發期！　「藍湖」可能生成路徑曝
川普：中國不給稀土磁鐵就課200％關稅
台師大女足抽血案　周台英涉詐欺、侵占70萬交保
「小英男孩」涉綠能收賄　台電高層一併移送北檢漏夜偵訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普會李在明　稱美將向南韓買船、盼今年會晤金正恩

川普重申：美國會支持烏克蘭安全

國防部太保守！　川普擬改名「戰爭部」：一周內提出

投資人觀望輝達財報！那指挫逾150點　特斯拉、台積電ADR漲超1％

川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

介紹圓山大飯店稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台道歉

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【20瓦斯罐+汽油縱火】新店男犯案動機曝光！38年前也曾縱火

川普會李在明　稱美將向南韓買船、盼今年會晤金正恩

川普重申：美國會支持烏克蘭安全

國防部太保守！　川普擬改名「戰爭部」：一周內提出

投資人觀望輝達財報！那指挫逾150點　特斯拉、台積電ADR漲超1％

川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

白宮經濟顧問：美國可能會以英特爾模式，入股更多企業

介紹圓山大飯店稱蔣介石「台灣民主化之父」 日本愛知電視台道歉

國際火線／天國或地獄：AI會是毀滅人類的魔鬼終結者？

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

川普會李在明　稱美將向南韓買船、盼今年會晤金正恩

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

一個月內新船訂單增57萬箱等同增一家萬海　法人憂拆舊船仍過剩

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

川普重申：美國會支持烏克蘭安全

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

罷免徐巧芯失敗　曹興誠親曝將搬離信義區：不想待在那裡

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

護理師獨值夜班病房鈴聲狂響　推門..傳音樂聲但根本沒人！

國際熱門新聞

睡太久更致命　女性「1睡法」死亡風險暴增

喜劇演員遭槍殺慘死街頭　享年52歲

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

以為媽媽靠年金苦撐　兒返鄉驚見手機K線圖傻了

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

稱蔣台灣民主化之父　日本電視台道歉

全球最安全國家出爐！冰島「連17年稱霸」

「性能力」看手指就知　1長度是關鍵

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

川普：近期可能訪中　中國不給稀土磁鐵就課200％關稅

美國可能會以英特爾模式　入股更多企業

德男入獄前「改性別」！獲准進女子監獄

土耳其交長自曝飆車片　時速高達225公里下場慘曝

投資人觀望輝達財報！那指挫逾150點　特斯拉、台積電ADR漲超1％

更多熱門

相關新聞

投資人觀望輝達財報！那指挫逾150點　特斯拉、台積電ADR漲超1％

投資人觀望輝達財報！那指挫逾150點　特斯拉、台積電ADR漲超1％

上周聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示9月可能降息後，本周美股謹慎開局，市場屏息等待AI龍頭輝達（Nvidia）即將公布的最新財報。美股25日收盤漲跌互見，道瓊工業指數微幅上漲，其餘三大指數皆收黑；特斯拉、輝達、台積電ADR漲幅都在1％以上。

美國可能會以英特爾模式　入股更多企業

美國可能會以英特爾模式　入股更多企業

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

川普暴怒嗆「ABC、NBC」做假新聞　批該撤照處理　

央行配合關稅談判讓新台幣升值？　鄭麗君：談判沒有涉及匯率

央行配合關稅談判讓新台幣升值？　鄭麗君：談判沒有涉及匯率

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

關鍵字：

川普稀土磁鐵北美要聞中國關稅

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

可能又有新颱風　預估路徑曝

「約蔡依林睡1個小時碰面」萬人笑噴：懂的人就懂

女足抽血案　前教練周台英深夜移送北檢

「美規車零關稅」TOYOTA熱門休旅有望登台

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面