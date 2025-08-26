　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）

記者為有德／綜合報導

中美科技戰持續數年，輝達（NVIDIA）一度暫停H20晶片生產及供應，再加上大陸國產AI技術公司 DeepSeek從入市之後，成為大陸從官方到民間應用率最為普及的生成式AI大模型，持續引領市場熱度。近期，大陸晶片股強勢上攻，其中，身為國產晶片第一股的龍頭企業「寒武紀」股價一度漲停，創辦人陳天石也順勢躋身「千億身價俱樂部」。

▲寒武紀創辦人陳天石。（圖／CFP）

▲寒武紀創辦人陳天石。（圖／CFP）

《快科技》報導，上週五寒武紀股價漲至1243元，市值突破5200億元（人民幣，下同），年內累計漲幅達84%，被視為A股晶片板塊領頭羊。

公開資料顯示，陳天石持有公司29.63%股份，市值已達1541億元，其個人財富躍升至千億級規模。今（2025）年3月胡潤研究院公佈《2025胡潤全球富豪榜》時，陳天石以870億元身家位列第195位，如今，資產預計將大幅攀升。

陳天石為1985年出生的「80後」科學家，16歲考入中國科學技術大學少年班，一路深耕人工智慧領域至博士學位。2016年，他創立中科寒武紀科技股份有限公司，註冊資本僅90萬元，個人出資達到63萬元，成為第一大股東。短短數年間，寒武紀便從初創公司成長為大陸AI晶片產業的領軍企業。

▲寒武紀AI晶片。（圖／翻攝寒武紀科技）

▲寒武紀AI晶片。（圖／翻攝寒武紀科技）

「寒武紀」市場信心同時受到國際投行加持。高盛近日在研報中將寒武紀-U目標價上調50%至1835元，若達成，市值將逼近7700億元。高盛認為，寒武紀在AI晶片技術上的持續創新，以及國產化需求的高速增長，是看好其後市的主要原因。

此外，寒武紀在技術研發上持續加碼，並在今年5月宣佈，未來三年將投資45億元人民幣用於AI晶片與軟體研發，平均每年投入約15億元，以保持技術領先地位。業界預期，隨著AI應用普及與政策支持，寒武紀後續在資本市場的表現仍有望維持高熱度。

08/25 全台詐欺最新數據

東北妹子球場「反向求婚」4萬人見證　大喊：痛快點，我們結婚吧

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

