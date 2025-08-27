　
民生消費

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

▲▼慕赫,單一麥芽,威士忌,米其林,斑泊,Mortlachm,fusion,融合料理。（圖／品牌提供）

▲達夫鎮野獸Mortlach慕赫單一麥芽威士忌攜手米其林餐廳斑泊，以台灣fusion(融合料理)，傳遞「放膽造藝，超越所見」餐酒主題。

消費中心／綜合報導

#AD

「就像慕赫放膽超越的精神，我們其實也在嘗試任何一個新的可能。」開店一年就摘下米其林一星，同時榮獲《臺灣米其林指南2023》年輕主廚大獎，斑泊主廚蘇品瑞，無疑是當今最受矚目的新銳料理人之一。這份專注與恣意揮灑，猶如Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌，從不被框架束縛、放膽超越的態度！

用料理捕捉感官的滿幅意境　回應慕赫不隨波逐流的風格

慕赫向來在威士忌世界中自成一格，以「2.81蒸餾工藝」，創造層次極為豐富，豐厚、野性且不隨波逐流的肉脂風味（Meaty），不刻意迎合大眾，卻擁有令人難忘的強烈個性。這樣的風格，也恰與主廚蘇品瑞的料理哲學產生了靈魂共振。

年輕摘星主廚蘇品瑞，曾赴澳洲藍帶廚藝學院進修，在入選世界50最佳餐廳的Quay、英國米其林三星Fat Duck，以及日本米其林三星Hajime等國際名廚殿堂歷練多年。2023年，他與夥伴李澄創立斑泊，將在地食材、生活情懷與藝術表現融於fine dining之中，短短八個月便奪下米其林一星。

「不想講太多，所以做菜會把畫面感做滿。」蘇品瑞希望斑泊之於客人，是人生跑馬燈中的一格；而之於自己，則是願意多花時間與精力，去挖掘台灣不同面向的美感，以更優雅、有質感的方式呈現。
 

▲▼慕赫,單一麥芽,威士忌,米其林,斑泊,Mortlachm,fusion,融合料理。（圖／品牌提供）
▲蘇品瑞在「斑泊」實踐他對台灣風味的當代表達。

風味是無聲語言　主廚拆解慕赫的甜美野香

Fine dining往往給人艱澀難懂的印象，但蘇品瑞的料理，卻能輕易給人「好吃」、「充滿故事感」的印象。他常說，要做「阿公都吃得懂的菜」，鮮明的畫面、顏色、味道甚至是聲音，都能成為味蕾上的故事。如同Mortlach慕赫16年單一麥芽威士忌，渾厚中帶有很深長的餘韻，不需言語過度解釋。

Mortlach慕赫16年最令人難忘的，是那股圓潤厚實的肉脂香，隱隱交融著焦糖與莓果香氣。如同主廚為慕赫品酩會設計的一道雞肝開胃菜，藉由酒液的催化更能帶出Umami（旨味）。「慕赫獨有的肉脂感，會把雞肝的甜味無限放大，真的很搭。」他回想起試菜的過程，語氣裡仍帶著驚喜。
 

▲▼慕赫,單一麥芽,威士忌,米其林,斑泊,Mortlachm,fusion,融合料理。（圖／品牌提供）
▲慕赫16年在承襲聞名世界的「2.81蒸餾工藝」的風味密碼中，透過100%頂尖雪莉桶熟成，交織出雪莉的最完美型態。

這支100%雪莉桶熟成的威士忌，是以Oloroso × Pedro Ximénez 100%珍稀雪莉桶完整熟成，完美承襲90年代限量版F&F 16年絕版逸品。宛如一頭「混種而生」的美麗野獸，獨有的圓潤飽滿酒體與溫暖尾韻，呈現甜美與乾果辛香口感，不僅獲得世界知名威士忌專家Dave Broom盛讚，更於烈酒界的奧斯卡「2024舊金山世界烈酒競賽」連續三年獲得雙金獎，最終獲頒至高榮譽—鉑金獎的最高肯定。

餐桌是自由的實驗場　與慕赫攜手「放膽造藝，超越所見」

蘇品瑞提到，斑泊料理偏向台灣fusion(融合料理)，而與Mortlach慕赫攜手呈現的品酩會主題「放膽造藝，超越所見」，正好與這份創作態度相互映照。他設計料理會分為皮囊（呈現的意象）、骨幹（風味與味型）、靈魂（傳遞的體驗），每一道比例與重心略有不同，通常是先有畫面和故事，再想辦法去實現它。
 

▲▼慕赫,單一麥芽,威士忌,米其林,斑泊,Mortlachm,fusion,融合料理。（圖／品牌提供）
▲蘇品瑞以Mortlach慕赫16年的莓果與焦糖風味為靈感，並創意採用雞肝慕斯，以台灣風味來搭佐肉脂風味。

為了實現「放膽造藝，超越所見」，他以Mortlach慕赫的14年、16年、18年風味為靈感，設計出台灣味型的精緻小點，處處體現細膩與繁複。其中，專為Mortlach慕赫16年設計的開胃小點，將櫻桃醬淋面包裹的雞肝慕斯，置於粗獷木塊器皿之上，仿若森林深處偶然發現的一顆野莓。

「甜、酸、鹹與肉脂感，正好呼應Mortlach慕赫16年的果香、焦糖香氣與野性。無可置疑，肉脂（Meaty）風味大幅提升雞肝的甜味。」主廚透過料理的呈現、味型和風味靈感逐層堆疊，帶領大家走入慕赫的野性森林。

蘇品瑞口中的肉脂感（Meaty），指的是慕赫釀酒工藝中的2.81蒸餾工序，所創造出的獨一無二風味。被譽為「達夫鎮野獸（Beast of Dufftown）」的慕赫，憑藉聞名世界的2.81蒸餾法，特別是採用酒廠中最小、被暱稱為「小女巫」的蒸餾器，有別於一般斯貝賽區的輕盈花果風格，淬煉出有如肉脂般鮮甜，僅3%單一麥芽威士忌能展現的獨特肉脂風味。
 

▲▼慕赫,單一麥芽,威士忌,米其林,斑泊,Mortlachm,fusion,融合料理。（圖／品牌提供）
▲米其林年輕主廚獎的光環背後，是極致講究的職人精神。如同慕赫名聞世界的「2.81蒸餾工藝」，從新造藝的匠心態度。

不被定義的品味　亦是放膽造藝的起點

「我常會想辦法離開自己的舒適圈。即使知道某些做法可能不會成功，但我還是會去嘗試，因為那才是創作真正有趣的地方。」蘇品瑞相信，一道菜的誕生不是為了複製，而是為了重新詮釋，這股勇於探索和創新的精神，也與慕赫勇於挑戰框架的精神不謀而合。

慕赫與蘇品瑞，兩者皆在自己擅長的場域裡，實踐一場放膽造藝的探索，以料理與威士忌為語言，雙方在不被定義的框架中，延續各自的風味篇章。

【Mortlach慕赫「放膽造藝 風味饗宴」品酩會】
活動期間｜2025/9/5 起 （包含台北、台中、高雄場次）
立即報名｜https://pse.is/833tlk
加入帝家酒藏俱樂部LINE好友，會員獨家禮遇｜https://pse.is/7wntvu

【未滿18歲禁止飲酒】 【禁止酒駕 安全誠無價 酒後請務必找代駕】 【本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】

#Mortlach #慕赫 #達夫鎮野獸 #放膽超越從新造藝 #米其林 #斑泊 #蘇品瑞

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放　條例8/29表決

金融時報：美國防部將派員駐台灣！　強化「軍事科技合作」抗中

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

申皓瑋傷癒歸隊苦笑今年奇怪小事特多　江國豪、黃保羅下二軍

168萬人看大罷免慘敗分析！被質疑「不檢討國民黨」Cheap解答了

「哈哈台」訂閱破百萬！蓋瑞爆昔不敢跟家人講在拍片　辛苦歷程曝光

獨／挺到底！台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

漂流木撿拾規定再放寛 　8／27起台東海岸保安林開放自由撿拾

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

橫越 180 年，大摩老酒銀行始終將「The Making of a Masterpiece」作為威士忌藝術不可或缺的創作姿態與信念。「不朽」，從來不是定格於某個成果的瞬間，而是一場在時間中不斷深入與擴張的修練。大摩「築光」之名，源自受封大英帝國官佐勳章（OBE）的大摩首席釀酒師 Richard Paterson，攜手來自不同領域的卓越創作者，致敬那些因追求卓越而發出光芒，並持續激發世人潛能的傑出人物。

慕赫單一麥芽威士忌米其林斑泊Mortlachmfusion融合料理帝亞吉歐

