東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

▲象徵「安全與品質（Safety & Quality）」最高指標的SNQ國家品質標章，30日於台北漢來飯店舉行年度授獎典禮，「東森新世代活泉精華膠囊」與「東森秘活の泉安瓶」獲得專業肯定，雙雙榮獲SNQ 國家品質標章認證。東森消費聯盟執行董事王辭笙（右）、東森得易購會員服務部執行長李頌齡（左）代表出席領獎。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」今（12/30）公布得獎名單，同時舉行年度授獎典禮，而東森嚴選獨家銷售的兩大保健產品「東森新世代活泉精華膠囊」與「東森秘活の泉安瓶」，憑藉嚴謹的產學合作背景及卓越的品質安全性，雙雙通過專業評審團審核，榮獲認證肯定。

SNQ國家品質標章被視為國內生技醫療與健康產業的重要指標，其精神以科學實證為核心，堅持「品質與安全比什麼都重要」，評選機制由產、官、學界多達160位各領域專家組成審查團隊，針對產品的安全性、有效性、製程管理與整體品質進行嚴謹把關，標章的授予不僅代表產品品質獲得國家級認可，更是消費者選購時最具公信力的重要參考依據。

其中，在生醫產品認證名單的營養保健類，東森嚴選獨家販售的「東森新世代活泉精華膠囊」，自上市以來表現驚人，過去數年間已橫掃「國家品牌玉山獎最佳產品類」、「亞太 BIO健康生技大獎卓越品質獎」，以及中華民國教授學會頒發之「卓越企業品牌獎」、「顧客滿意度金質獎」、「臺灣優良產品金鑽獎」等多項殊榮，本次再度蟬聯SNQ國家品質標章，可謂實至名歸。

▲「東森新世代活泉精華膠囊」再度蟬聯SNQ國家品質標章，東森消費聯盟執行董事王辭笙（右）代表上台接受認證獎項。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森消費聯盟提供）

東森消費聯盟執行董事王辭笙代表出席授獎時表示，「東森新世代活泉精華膠囊」新一代配方除延續核心成分鹿胎盤，更添加紅景天、毛喉鞘蕊花與真納豆發酵物，並搭配多種維生素與礦物質，整體設計更貼近現代人對營養補充的需求，同時在產品穩定性與品質控管上持續強化，提升日常保健的完整性與便利性。

王辭笙提到，東森集團的活泉系列產品自上架以來，累積銷售突破40億元，充分展現市場對東森品質的高度認可，也體現在原料選用、製程控管與使用者體驗等各方面的嚴格把關與用心。在消費者的實際使用回饋上，無論是日常精神狀態、生活節奏或整體活力感受，皆獲得不少正面評價，這些真實回饋數據成為團隊持續精進產品的重要基礎，透過AI會員資料庫與科技分析，深入了解消費者的使用行為與需求，作為優化配方與產品設計的重要依據。

作為連續得獎的企業，對於未來在產品開發上，王辭笙強調，將秉持東森集團總裁王令麟一直不斷叮嚀的「人證、物證、科學做見證」理念，持續強化配方與吸收技術，並投入更多心力在研發與檢測，結合AI科技與AI健康大數據，打造專屬於台灣人的健康養護生態圈，發展更符合在地需求的健康生活方案，讓活泉膠囊不只是保健品，更是消費者日常維護健康的一部分。

▲▼「東森秘活の泉安瓶」由東森得易購會員服務部執行長李頌齡（右）代表受獎，象徵東森在健康保健產品布局上的持續深化。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／華陀扶元堂提供）

「東森秘活の泉安瓶」為東森購物攜手合作夥伴華陀扶元堂於今年4月推出，不僅是以天然成分為基礎的全新健康產品，採用高吸收的液態劑型，更是結合台灣大學幹細胞與再生醫學實驗室歷時五年的產學合作成果，經第三方檢測通過，產品不含賀爾蒙與藥物殘留，甫上市即獲得SNQ國家品質標章肯定，品質與安全性備受信賴。

東森得易購會員服務部執行長李頌齡表示，市面上保健產品選擇眾多，但「東森嚴選」透過具公信力的國家品質標章與台大最高學府的專業檢驗，具體落實東森對會員「嚴選把關」的承諾，確保每一項推薦商品都經過嚴格的品質驗證。此次獲得SNQ標章認證的「東森秘活の泉安瓶」，主要協助在日常生活中維持活力與良好精神狀態，並從膠囊延伸至液態安瓶劑型，大幅提升飲用便利性，也提供更好的吸收效率，滿足不同客群的喜好。

李頌齡提到，不同消費者對產品形式的需求各不相同，有人偏好液態即飲，也有人習慣以膠囊補充，但不論選擇何種劑型，產品在配方設計與品質控管上皆維持一致標準，確保消費者能獲得穩定且具信賴基礎的品質保障。以目前市場回饋來看，「東森秘活の泉安瓶」回購率高達60%至70%，許多會員反應安瓶劑型濃度感高且效果顯著。在SNQ國家品質標章認證加持下，除有助於強化消費者對產品的信心，未來也將持續與華陀扶元堂進行配方優化與成分升級，回應市場與消費者的期待。