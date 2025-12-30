　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

▲▼ 28屆國家生技醫療品質獎,SNQ/國家品質標章, 東森秘活之泉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲象徵「安全與品質（Safety & Quality）」最高指標的SNQ國家品質標章，30日於台北漢來飯店舉行年度授獎典禮，「東森新世代活泉精華膠囊」與「東森秘活の泉安瓶」獲得專業肯定，雙雙榮獲SNQ 國家品質標章認證。東森消費聯盟執行董事王辭笙（右）、東森得易購會員服務部執行長李頌齡（左）代表出席領獎。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」今（12/30）公布得獎名單，同時舉行年度授獎典禮，而東森嚴選獨家銷售的兩大保健產品「東森新世代活泉精華膠囊」與「東森秘活の泉安瓶」，憑藉嚴謹的產學合作背景及卓越的品質安全性，雙雙通過專業評審團審核，榮獲認證肯定。

SNQ國家品質標章被視為國內生技醫療與健康產業的重要指標，其精神以科學實證為核心，堅持「品質與安全比什麼都重要」，評選機制由產、官、學界多達160位各領域專家組成審查團隊，針對產品的安全性、有效性、製程管理與整體品質進行嚴謹把關，標章的授予不僅代表產品品質獲得國家級認可，更是消費者選購時最具公信力的重要參考依據。

其中，在生醫產品認證名單的營養保健類，東森嚴選獨家販售的「東森新世代活泉精華膠囊」，自上市以來表現驚人，過去數年間已橫掃「國家品牌玉山獎最佳產品類」、「亞太 BIO健康生技大獎卓越品質獎」，以及中華民國教授學會頒發之「卓越企業品牌獎」、「顧客滿意度金質獎」、「臺灣優良產品金鑽獎」等多項殊榮，本次再度蟬聯SNQ國家品質標章，可謂實至名歸。

▲▼ 28屆國家生技醫療品質獎,SNQ/國家品質標章, 東森秘活之泉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森新世代活泉精華膠囊」再度蟬聯SNQ國家品質標章，東森消費聯盟執行董事王辭笙（右）代表上台接受認證獎項。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森消費聯盟提供）

東森購物,王令麟,SNQ國家品質標章,東森新世代活泉,保健食品,東森秘活の泉安瓶,華陀扶元堂（圖／東森消費聯盟提供）

東森消費聯盟執行董事王辭笙代表出席授獎時表示，「東森新世代活泉精華膠囊」新一代配方除延續核心成分鹿胎盤，更添加紅景天、毛喉鞘蕊花與真納豆發酵物，並搭配多種維生素與礦物質，整體設計更貼近現代人對營養補充的需求，同時在產品穩定性與品質控管上持續強化，提升日常保健的完整性與便利性。

王辭笙提到，東森集團的活泉系列產品自上架以來，累積銷售突破40億元，充分展現市場對東森品質的高度認可，也體現在原料選用、製程控管與使用者體驗等各方面的嚴格把關與用心。在消費者的實際使用回饋上，無論是日常精神狀態、生活節奏或整體活力感受，皆獲得不少正面評價，這些真實回饋數據成為團隊持續精進產品的重要基礎，透過AI會員資料庫與科技分析，深入了解消費者的使用行為與需求，作為優化配方與產品設計的重要依據。

作為連續得獎的企業，對於未來在產品開發上，王辭笙強調，將秉持東森集團總裁王令麟一直不斷叮嚀的「人證、物證、科學做見證」理念，持續強化配方與吸收技術，並投入更多心力在研發與檢測，結合AI科技與AI健康大數據，打造專屬於台灣人的健康養護生態圈，發展更符合在地需求的健康生活方案，讓活泉膠囊不只是保健品，更是消費者日常維護健康的一部分。

▲▼ 28屆國家生技醫療品質獎,SNQ/國家品質標章, 東森秘活之泉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼「東森秘活の泉安瓶」由東森得易購會員服務部執行長李頌齡（右）代表受獎，象徵東森在健康保健產品布局上的持續深化。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／華陀扶元堂提供）

東森購物,王令麟,SNQ國家品質標章,東森新世代活泉,保健食品,東森秘活の泉安瓶,華陀扶元堂（圖／華陀扶元堂提供）

「東森秘活の泉安瓶」為東森購物攜手合作夥伴華陀扶元堂於今年4月推出，不僅是以天然成分為基礎的全新健康產品，採用高吸收的液態劑型，更是結合台灣大學幹細胞與再生醫學實驗室歷時五年的產學合作成果，經第三方檢測通過，產品不含賀爾蒙與藥物殘留，甫上市即獲得SNQ國家品質標章肯定，品質與安全性備受信賴。

東森得易購會員服務部執行長李頌齡表示，市面上保健產品選擇眾多，但「東森嚴選」透過具公信力的國家品質標章與台大最高學府的專業檢驗，具體落實東森對會員「嚴選把關」的承諾，確保每一項推薦商品都經過嚴格的品質驗證。此次獲得SNQ標章認證的「東森秘活の泉安瓶」，主要協助在日常生活中維持活力與良好精神狀態，並從膠囊延伸至液態安瓶劑型，大幅提升飲用便利性，也提供更好的吸收效率，滿足不同客群的喜好。

李頌齡提到，不同消費者對產品形式的需求各不相同，有人偏好液態即飲，也有人習慣以膠囊補充，但不論選擇何種劑型，產品在配方設計與品質控管上皆維持一致標準，確保消費者能獲得穩定且具信賴基礎的品質保障。以目前市場回饋來看，「東森秘活の泉安瓶」回購率高達60%至70%，許多會員反應安瓶劑型濃度感高且效果顯著。在SNQ國家品質標章認證加持下，除有助於強化消費者對產品的信心，未來也將持續與華陀扶元堂進行配方優化與成分升級，回應市場與消費者的期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

全家福袋狂到沒天理！送「永豐金證券股票禮品卡」秒變股民再抽BMW　療癒IP周邊陣容挑到手軟

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題！網：跑3家請店員訂才買到

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

7-11推出130款馬年福袋！集結三麗鷗、史努比　頭獎抽特斯拉

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

台灣雙面Chips！台積電晶片＋蚵仔煎洋芋片　改變世界也美味生活

4大超商跨年優惠懶人包！7-11咖啡買7送7、全家寄杯最低52折

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

漢堡王開運優惠券推買1送1　拿坡里9塊炸雞下殺45折

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

全家福袋狂到沒天理！送「永豐金證券股票禮品卡」秒變股民再抽BMW　療癒IP周邊陣容挑到手軟

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題！網：跑3家請店員訂才買到

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

7-11推出130款馬年福袋！集結三麗鷗、史努比　頭獎抽特斯拉

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

台灣雙面Chips！台積電晶片＋蚵仔煎洋芋片　改變世界也美味生活

4大超商跨年優惠懶人包！7-11咖啡買7送7、全家寄杯最低52折

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

漢堡王開運優惠券推買1送1　拿坡里9塊炸雞下殺45折

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

消費熱門新聞

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

超商跨年優惠懶人包！咖啡買1送1、買7送7

年末最熱盛況！ZWILLING RUN RUN德國雙人活力路跑

7-11推出130款新春福袋！10大IP集結　頭獎抽特斯拉

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

國民品牌新推「台式芋頭奶茶」掀話題

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

超商跨年咖啡優惠懶人包！7-11買7送7、萊爾富5折

漢堡王開運優惠券推買1送1　拿坡里9塊炸雞下殺45折

2大外送平台「跨年交管期間」暫停服務　最早下午2點就訂不到

台灣Chips！台積電＋華元躍國際

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

朵頤牛排海陸主餐升級Prime等級

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章

更多熱門

相關新聞

澎湖人免飛本島！東森REGAL SPA獻給鄉親頂級服務

澎湖人免飛本島！東森REGAL SPA獻給鄉親頂級服務

東森集團旗下高端美學品牌正式進駐離島！「東森自然美Regal Spa澎湖店」於12/23（二）盛大開幕，這不僅是澎湖特約加盟店，店內美容師團隊也是返鄉服務的澎湖子弟，東森集團總裁王令麟與澎湖店總經理胡庭妮期盼透過在地化經營，為澎湖創造更多元的工作機會。

東森REGAL SPA插旗澎湖　王令麟親自站台

東森REGAL SPA插旗澎湖　王令麟親自站台

東森購物新服務上線　推現金券跨平台點數兌換

東森購物新服務上線　推現金券跨平台點數兌換

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

台美熱銷雙冠王*益節UC-II隱藏優惠現折280元

台北車站東森廣場全家總動員

台北車站東森廣場全家總動員

關鍵字：

東森購物王令麟SNQ國家品質標章東森新世代活泉保健食品東森秘活の泉安瓶華陀扶元堂

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面