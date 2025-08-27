　
民生消費

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

大摩築光大師系列 Luminary No.3 2025壓軸鉅作（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／大摩提供

橫越 180 年，大摩老酒銀行始終將「The Making of a Masterpiece」作為威士忌藝術不可或缺的創作姿態與信念。「不朽」，從來不是定格於某個成果的瞬間，而是一場在時間中不斷深入與擴張的修練。大摩「築光」之名，源自受封大英帝國官佐勳章（OBE）的大摩首席釀酒師 Richard Paterson，攜手來自不同領域的卓越創作者，致敬那些因追求卓越而發出光芒，並持續激發世人潛能的傑出人物。自 2020 年起，大摩攜手蘇格蘭首座設計博物館 V&A Dundee 展開為期三年的藝術合作計畫，邀請建築與設計界的重要人物參與－從隈研吾、Melodie Leung 到 Ben Dobbin，攜手完成這場跨越風格與時代的非凡之作。

築光三部曲最終章現身：凝鍊時光、藝術與風味的深層對話
2022 年首部曲由建築大師隈研吾操刀，透過木構美學捕捉光影流動；2024 年則由 Zaha Hadid Architects 藝術總監 Melodie Leung 接棒，以動態線條演繹時光與風味的流轉軌跡，一場以威士忌為媒介、與建築藝術對話的創作實踐，在時間之中刻下流動的美學篇章。

如今迎來系列最終章《大摩築光大師系列 Luminary No.3》，由 Foster + Partners 建築設計師 Ben Dobbin 與大摩傳奇釀酒師 Richard Paterson 及 Gregg Glass 共同打造。Ben Dobbin 曾參與 Apple Park 蘋果園區與英國地標「聖瑪莉艾克斯 30 號大樓」的設計，將建築力學、地景張力與時間感知轉化為創作靈感，結合大摩對風味與工藝的深刻理解，共鑄一款揉合時間、設計、創意與感官的當代鉅作。這場跨領域的光之詠嘆，不僅刻劃藏家心中的雋永記憶，也為威士忌史留下燦亮的一筆。

跨越工藝與設計的極致之作：全球限量 20,000 瓶
作為《大摩築光大師系列 Luminary》的最終章，本作邀請英國建築師、設計師與數位藝術家 Ben Dobbin——出身 Foster + Partners，擁有操刀 Apple Park 蘋果園區與「聖瑪莉艾克斯 30 號大樓」等國際級指標建案的設計資歷。

Ben Dobbin特地走訪大摩在蘇格蘭高地酒廠，從自然與歷史中汲取靈感，將威士忌釀造的結構與平衡轉譯為建築語彙，以當代設計手法打造出此瓶限量珍釀的專屬外觀－藝術與工藝的完美融合，也為整個《大摩築光大師系列 Luminary》系列劃下壯麗句點。

全球僅限量 20,000 瓶，極具收藏價值與藝術意義，是釀酒與設計界最精彩的一次跨界共鳴。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【雷雨猛灌】大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎：水用倒的

