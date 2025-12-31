超商「行動車、拆門」備戰跨年！全聯福利熊將登上101光雕秀

▲超商拉高門市人力及備貨量，還出動「行動購物車」備戰跨年夜。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎接跨年夜，各大超商紛紛在熱點門市增加人力與備貨量，7-ELEVEN也派出「行動購物車」、「行動美食」備戰；萊爾富選定「信義市府站店」、「信義興隆店」2家門市，拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門，擴大動線並加派約10倍人力。全聯吉祥物「福利熊」也將於跨年夜與元旦，首度登上台北101光雕秀，陪伴民眾迎接新年。

▲7-11在台北信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭，出動「行動購物車」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN迎戰跨年商機，透過「熱點門市備戰」、「行動購物車進駐」、「行動美食販售」等多元做法，滿足民眾跨年夜即食即飲、衛生、保暖用品等消費需求。元旦當天更整合線上線下平台，推出限時6天的全店購物滿222元、送20元購物金，還有「OPENPOINT APP行動隨時取」CITY系列，新年最殺5折起優惠等好康。

●跨年熱點增人力備貨、行動購物車

今年全台逾20大跨年熱點，7-ELEVEN 號召近千家門市、擴增2到5倍的人力、設備、商品備貨，同時因應濕冷氣候，加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨。

觀察2025年雙北跨年晚會，約吸引350萬人次參與，動員2台「行動購物車」進駐兩大跨年晚會一級戰區，分別在「台北市信義區101旁」、「新北市淡水區漁人碼頭」。

▲7-11在限定門市，推出跨年限定「重量級大雞排」。（圖／業者提供）

●跨年限定行動美食「重量級大雞排」

7-ELEVEN大數據顯示，跨年夜有10大熱銷商品，包含：CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donut甜甜圈。

尤其行動美食需求量大，7-ELEVEN 今年限定販售每片重達270公克的「重量級大雞排」，只在8間交轉站、幹道型門市，跨年夜限定販售，包括：泰安綻、泰安一、關北站、清水綻、嘉鐵、松機、璟觀、山腳門市。

同時全台近百家哈燒專櫃門市祭出「炭烤風味大雞腿」、「葡式千層蛋塔」多件優惠活動，跨年與親朋好友共享最划算。

▲7-11元旦咖啡買7送7。（圖／業者提供）

●跨年元旦優惠

跨年聚會話題零食，特別推薦「波的多洋芋片茶葉蛋風味」、「波的多洋芋片蔥花蛋風味」等獵奇有趣風味零食全台門市販售，限時「2件79折」、「4件75折」。1月7日起更領先實體通路開賣「多力多滋皮蛋口味玉米片」(1月2日起門市陸續訂貨)，預計掀起話題。

其他跨年元旦優惠，7-11門市自1月1日至1月6日多項商品「買2送2」，涵蓋CITY TEA咖啡珍珠歐蕾、可口可樂草莓口味、康貝特能量飲、SamDaSoo礦泉水、午後紅茶熱紅茶，農心辛拉麵等日常熱銷品項。

「OPENPOINT行動隨時取」方面，1月1日至1月3日主打精品咖啡「買7送7」；而「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動則延續至1月5日，祭出CITY CAFE特選美式、拿鐵「買7送7」。

★萊爾富

●2門市拆門備戰

萊爾富今（31日）因應跨年，上午在「信義市府站店」、「信義興隆店」啟動拆門作業，拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門，擴大出入口動線，並加派約10倍人力支援，提升高峰時段購物效率。

▲▼萊爾富拉高門市人力及備貨量，還實行拆門等措施，備戰跨年夜。（圖／業者提供）



萊爾富表示，信義區與大安區約有20多家門市，受惠跨年煙火與演唱會效應，整體業績預估可較平日成長約4至5成，重點門市表現尤為明顯。

●雨具、保暖用品優惠

由於跨年夜可能降溫並伴隨降雨，萊爾富同步強化防雨、防寒商品備貨，門市推出「斗篷衣」特價249元，採半透明材質設計，不影響穿搭視覺，寬鬆剪裁可一併罩住隨身背包。

▲萊爾富同步強化防雨、防寒商品備貨。（圖／業者提供）

保暖用品方面，即日起至2026年1月20日，暖暖熊24小時手握暖暖包「10片特價99元」、14小時貼式暖暖包「10片特價190元」；曼秀雷敦護唇膏系列則推出「第2件6折」優惠。

●熱飲、零食促銷

其他優惠活動，萊爾富12月31日至2026年1月2日推出限時3天「一起瘋跨年」促銷，Hi Café大杯特濃拿鐵、特大杯拿鐵同品項「第2杯只要5元」。

酒類與零食同步加碼，金牌ONE台灣啤酒3件95元，極8.8調酒（海鹽荔枝、青梅口味）任選第2件6折。飲料有爽健美茶、怡漾鹼性水任選「買2送1」，零食有卡迪那波浪洋芋片（冬蔭功鍋、銷魂麻辣鍋口味）任選2件59元、熱食有茶碗蒸任選2件75元；舒立效潤喉糖推出「買1送1」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▼萊爾富增加備貨量。（圖／業者提供）



★全聯

全聯福利中心吉祥物「福利熊」身為元旦寶寶，今年迎來11歲生日，首度登上台北101跨年光雕秀，將在12月31日跨年夜、1月1日元旦「晚間6點至10點」現身台北101建築立面光雕秀，陪伴民眾迎接2026年。

▲全聯福利熊、水果探險隊、大全熊，首度登上101。（示意圖／業者提供）

全聯指出，福利熊此次特別為跨年夜與元旦，打造2支不同主題影片，12月31日跨年夜版本為30秒，以「陪伴倒數」為核心，結合台北101電梯向上運行意象，搭配「關關難過，也要關關過」祝福語，象徵告別2025、迎向新一年。

1月1日元旦版本長達70秒，由「水果探險隊」角色依序接力登場，分別送上生活、人際、心情與行動力等祝賀，尾聲由福利熊與大全熊收尾，傳遞新年祝福與滿滿能量。

▲配合福利熊11歲生日，全聯與大全聯同步推出多款限定周邊商品。（圖／業者提供）



配合福利熊11歲生日，全聯與大全聯同步推出多款限定周邊商品，1月1日起於大全聯門市搶先開賣，全聯門市1月9日起開放預購，品項涵蓋春節應景商品、日常實用品，包括：春聯、紅包袋、門神組、生肖疊疊樂購物袋，以及絨毛玩偶、玩偶毛毯、地墊、安全帽、刺繡襪、保溫保冷提袋與文具等。

此外，也同步推出多款福利熊授權食品與生活用品，如早餐穀物、冷凍甜點及民生用品，讓福利熊的跨年祝福不只出現在台北101，也延伸進消費者的日常生活。