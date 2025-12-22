UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

▲UG母公司聯發國際董事長鄭凱隆（左）昨出面鞠躬道歉。（圖／攝影中心攝）



生活中心／台北報導

手搖飲UG Tea樂己老闆送飲料、花束至中山商圈誠品南西店，悼念遭張文攻擊而傷亡的無辜民眾，卻因為放滿明顯Logo遭疑置入性行銷，引發網路社群一片罵聲。UG母公司聯發國際董事長鄭凱隆昨開記者會鞠躬道歉，但大批網友不埋單仍喊抵制，聯發國際股價遭受波及，今天盤中一度重挫逾7%。

鄭凱隆因在事發現場擺放印有品牌Logo的飲料與花束，遭網友質疑趁機打免費廣告後公開致歉。他昨天在記者會上表示，「此事件本身就十分悲痛，卻因為我不當行為而模糊了真正該被關注的焦點，進一步引發不必要的輿論跟誤解。那我願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意。」

但不少網友仍不埋單，在網路上高喊抵制，還有網友貼出UG門市今天冷清的場景。網友批評：「UG還放一袋手搖飲是什麼意思？行銷的太過頭讓人反感」、「送花有他的商標就算了，送手搖真的傻眼，是想要放在那邊臭掉喔」。

此事件波及UG母公司股價表現，聯發國際今天盤中股價一度下跌逾7%，下探84.4元。聯發國際旗下經營Sharetea歇腳亭和UG兩個手搖飲品牌，前3季營收8.4億元，年增66.35%，每股盈餘（EPS）2.71元，超越去年全年2.41元。