米其林「32歲侯布雄主廚」帥到沒朋友：歡迎坐吧台

記者葉國吏／綜合報導

2025《台灣米其林指南》星級餐廳名單出爐，隆重的頒獎典禮進入尾聲，台北「侯布雄 L'Atelier de Joel Robuchon」蟬聯米其林二星。然而，典禮現場的焦點卻意外轉移到副主廚梁維維（Wei Wei）身上，瞬間在網路掀起一波熱議，觀眾狂刷留言「超帥！」。對此梁維維也對網友回應了。

▲米其林二星餐廳-侯布雄。（圖／記者彭懷玉攝）

梁維維走上頒獎台那刻，不僅吸引了現場目光，直播畫面也引來網友瘋狂討論。有著深邃五官與混血般的臉孔，他的外型讓人聯想到國際名廚，但事實上，他是地地道道的台灣人！高中畢業後毅然前往法國進修餐飲，在異國展開了追夢之旅，也開啟了他的職業道路。

▲「侯布雄 L`Atelier de Joel Robuchon」副主廚梁維維（Wei Wei）。（圖／翻攝YouTube／The MICHELIN Guide，下同）

在法國的三年間，梁維維輾轉於三間餐廳，累積了豐富的實務經驗。回到台灣後，他曾擔任君品酒店「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria」的廚師，展現出色的廚藝。三年前，他接到台北侯布雄主廚松尾洋平的邀約，正式加入這間聞名國際的高級餐廳。

這次米其林頒獎典禮，梁維維站在舞台中心，讓世界看見台灣的餐飲實力，也讓網友見識到廚師的另一面魅力。根據《NOWnews》報導，梁維維得知自己在網路爆紅之後，也笑著回應表示，來餐廳可以坐在吧台，就能看到我了。