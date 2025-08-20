　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

米其林「32歲侯布雄主廚」梁維維帥到暴動：歡迎坐吧台

記者葉國吏／綜合報導　

2025《台灣米其林指南》星級餐廳名單出爐，隆重的頒獎典禮進入尾聲，台北「侯布雄 L'Atelier de Joel Robuchon」蟬聯米其林二星。然而，典禮現場的焦點卻意外轉移到副主廚梁維維（Wei Wei）身上，瞬間在網路掀起一波熱議，觀眾狂刷留言「超帥！」。對此梁維維也對網友回應了。

▲▼米其林二星餐廳-侯布雄。（圖／記者彭懷玉攝）

▲米其林二星餐廳-侯布雄。（圖／記者彭懷玉攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

梁維維走上頒獎台那刻，不僅吸引了現場目光，直播畫面也引來網友瘋狂討論。有著深邃五官與混血般的臉孔，他的外型讓人聯想到國際名廚，但事實上，他是地地道道的台灣人！高中畢業後毅然前往法國進修餐飲，在異國展開了追夢之旅，也開啟了他的職業道路。

▲▼「侯布雄 L`Atelier de Joel Robuchon」副主廚梁維維（Wei Wei）。（圖／翻攝YouTube／The MICHELIN Guide）

▲「侯布雄 L`Atelier de Joel Robuchon」副主廚梁維維（Wei Wei）。（圖／翻攝YouTube／The MICHELIN Guide，下同）

在法國的三年間，梁維維輾轉於三間餐廳，累積了豐富的實務經驗。回到台灣後，他曾擔任君品酒店「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria」的廚師，展現出色的廚藝。三年前，他接到台北侯布雄主廚松尾洋平的邀約，正式加入這間聞名國際的高級餐廳。

▲▼「侯布雄 L`Atelier de Joel Robuchon」副主廚梁維維（Wei Wei）。（圖／翻攝YouTube／The MICHELIN Guide）

這次米其林頒獎典禮，梁維維站在舞台中心，讓世界看見台灣的餐飲實力，也讓網友見識到廚師的另一面魅力。根據《NOWnews》報導，梁維維得知自己在網路爆紅之後，也笑著回應表示，來餐廳可以坐在吧台，就能看到我了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前經紀人霸凌15年　蘇打綠青峰爆失聲
陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？店員稱多做：要不要買　網揭原因
47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　甜搭「翻版Melody」印尼
全台西北雨！　「下最大」地區曝
輝達等AI概念股漲勢暫歇　美股收低那指重挫300點
震撼！　NBA五屆全明星控衛宣佈退休
快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能有新颱風　預估路徑曝

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？店員稱多做：要不要買　網揭原因

館長赴陸直播賠數百萬　揭「抖音被禁開帳號」原因

米其林「32歲侯布雄主廚」帥到沒朋友：歡迎坐吧台

L級「暗黑愛莉莎莎」爆氣不滿公司　凌晨發最新聲明

全台西北雨！　「下最大」地區曝

內褲連2個月沾血「膀胱鏡無異常」！他一脫褲醫師抓出病因

台師大抽血計畫主持人陳慶忠「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

可能有新颱風　預估路徑曝

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？店員稱多做：要不要買　網揭原因

館長赴陸直播賠數百萬　揭「抖音被禁開帳號」原因

米其林「32歲侯布雄主廚」帥到沒朋友：歡迎坐吧台

L級「暗黑愛莉莎莎」爆氣不滿公司　凌晨發最新聲明

全台西北雨！　「下最大」地區曝

內褲連2個月沾血「膀胱鏡無異常」！他一脫褲醫師抓出病因

台師大抽血計畫主持人陳慶忠「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

粿粿為愛帶球閃嫁范姜「4年婚姻觸礁」！　王子幫遊美獨自現身

青峰登台遭痛斥「你以為你是誰」　演唱會前淚崩半小時…媽媽也挨告

青峰爆失聲萌退意！「忍高壓15年受創」…蘇打綠控經紀人吞4.7億版權費

日女遊台遇險非第一次！　「受害女頭顱」34年找不到

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

永豐「第三代」接班！　49歲生技轉戰金融

20多歲妹愛喝冰飲　便祕誘發痔瘡肛裂

8/29美國取消全球小包裹免稅　法人估航空貨運電商貨源大受衝擊

《火神的眼淚》音樂劇加演！林依晨看完狂讚　方志友「哭到抽搐」

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

生活熱門新聞

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

全台西北雨！　「下最大」地區曝

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

內褲沾血膀胱鏡卻無異常　一脫褲醫師抓出病因

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

拿「不同意罷免」宣傳扇搧風　24萬YTR被青鳥出征

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

想慢跑「選跑步機or到戶外跑」　一票選它

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

可能有新颱風　預估路徑曝

L級「暗黑愛莉莎莎」爆氣擬退社　凌晨發聲明

更多熱門

相關新聞

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

《台灣米其林指南2025》發布會今（19日）公布摘星名單，「方蒔」在米其林拿下服務大獎，更摘下一星榮耀，榮登第二大贏家。由於方蒔是主廚蔡中和、外場經理陳玉錡夫妻檔一同經營，蔡中和上台領獎時笑稱「原本要炫耀的，結果太太拿到的大獎更厲害」。

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

「米其林服務大獎」陳玉錡摘下

「米其林服務大獎」陳玉錡摘下

台灣米其林牛軋糖「唐舖子」進駐Costco線上通路

台灣米其林牛軋糖「唐舖子」進駐Costco線上通路

關鍵字：

米其林侯布雄

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

孫安佐新女友曝光

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

台中傳去年超徵75億

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

全台西北雨！　「下最大」地區曝

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面