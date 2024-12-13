慕新春赫躍升！慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版限量上市　全新包裝嶄新開始

▲慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版限量上市。（圖／慕赫提供，下同）

消費中心／綜合報導

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作為擁有200年歷史的傳奇酒廠——Mortlach慕赫，位於威士忌愛好者心中的聖地-斯貝賽區達夫鎮。慕赫酒廠作為達夫鎮的首座合法酒廠，自創立以來持續其大膽創新的精神，以精密計算的「2.81蒸餾工藝」聞名於世。獨一無二的工藝手法，通過繁複而縝密的蒸餾過程，賦予了慕赫威士忌特有的肉脂風味，使其在全球酩家圈中廣受推崇。隨著春節的到來，為威士忌酩家獻上「慕赫16年單一麥芽威士忌 躍金典藏版」，全新包裝設計以午夜藍為底，搭配上劃過外盒的金色光束，象徵新春佳節對酩家們的美好祝福，也同步推出12年、14年與18年版本，映照不同色系的光線輝映各自的風味展現。

▲慕赫18年單一麥芽威士忌躍金典藏版。

慕赫透過獨創的2.81蒸餾工藝，繁複精密的製酒工藝為慕赫單一麥芽威士忌注入了豐富深度和層次。慕赫16年單一麥芽威士忌 躍金典藏版，充分展現慕赫對於品質和風味的極致追求，以Oloroso × Pedro Ximénez 100%珍稀雪莉桶完整熟成，賦予芬馥的堅果香氣與甜美花果香調，品酩過程中首先能感受到雪莉桶帶來的豐富香氣，隨之而來的是溫暖的果乾與香料氣息，最後在口腔中留下悠長而圓潤的尾韻，令人回味無窮。慕赫16年 躍金典藏版內含酩家收藏必備慕赫奢藏水晶品酩杯，盡顯送禮心意。

▲慕赫16年單一麥芽威士忌躍金典藏版。

慕赫18年單一麥芽威士忌躍金典藏版，以歐洲雪莉橡木桶與美國波本桶雙桶熟成，完美復刻1930年代紐約名流紳士間的威士忌傳奇。澄澈透亮閃爍著琥珀流金色澤，帶有慕赫標誌性的「Meaty」的醇厚豐饒外，更醞有馥郁果香與木質香氣的甜美溫柔。慕赫18年躍金典藏版內更附贈慕赫奢藏水晶品酩杯和杯墊，點亮奢華品飲儀式感。

▲慕赫14年單一麥芽威士忌 躍金典藏版。

慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版，全系列包括12年、14年、16年與18年的全新包裝設計，標誌性的午夜藍外盒過金黃光束，低調奢華的包裝展現非凡氣度，為新的一年帶來無限希望和祝福，象徵展現慕赫酩家快速躍升、追求卓越人生的決心。

▲慕赫12年單一麥芽威士忌躍金典藏版。

慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版 12年、14年、16年於2024年12月1日上市，18年於2024年12月20日上市，酒款於菸酒專賣店、指定量販店限量販售，售完為止。欲知詳情，請關注慕赫官方粉絲頁（https://www.facebook.com/mortlachtw）追蹤最新動態，或逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

新年赫禮，限量珍藏

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