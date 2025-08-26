「賴清德爆粗口」非事實　許淑華籲查證要做：唯一獲利恐僅中共

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德23日在總統府記者會結束後，在社群網路與特定媒體出現抹黑「總統爆粗口」的訊息。對此，北市議員許淑華說，「該影片經過AI處理，完全不是事實」，呼籲各方政治人物，無論立場如何，最基本的事實查證還是要做，「如果絲毫沒有警覺心的，把中共創作的AI假訊息當成頭條新聞，最後唯一獲利的，恐怕只是中共而已」。

許淑華說，這2天網路出現大量造謠，指稱賴清德總統在8/23記者會有不雅發言，「我要跟大家說明，該影片經過AI處理，完全不是事實」。

許淑華說，拜託國民黨與民眾黨人士，於政論節目上別再引用這種明顯造假的資訊胡亂隱射。這個網路謠言最早源自於兩組「追蹤人數0的Threads空白帳號」，這些空白帳號發文，聲稱經過AI輔助，可以聽到賴清德總統在記者會上罵髒話；緊接著，在昨晚政論節目中，這篇貼文的截圖，突然變成節目討論重點。

許淑華指出，接著中共官媒也在同一時間，大規模刊登報導，無限複製貼上，洗流量，然後再包裝成台灣本地的新聞，反向流入台灣的各大網路論壇，「就這樣，一篇0人追蹤、完全沒有傳播性的假訊息貼文，居然被操作變成今天的全國級大新聞」。

許淑華表示，呼籲各方政治人物，無論立場如何，最基本的事實查證還是要做，「如果絲毫沒有警覺心的，把中共創作的AI假訊息當成頭條新聞，最後唯一獲利的，恐怕只是中共而已」。