國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美女醫曝年輕祕訣！「每天％％」1周至少4次：紓壓又減少皺紋

▲▼情侶,夫妻,性行為,性交,約炮,約砲,上床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲性行為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國佛州肺部與重症醫學專家錢德拉塞卡蘭(Neena Chandrasekaran)醫師，最近在TikTok分享如何讓外表更顯年輕的祕訣，吸引不少網友關注。她指出，與其一味靠保養品，不如試著增加「親密時光」，因為規律的性愛不僅有助於提升皮膚彈性、減少皺紋，還能降低壓力、促進睡眠品質。

錢德拉塞卡蘭醫師在影片中提到，每週進行4到5次或每天都維持性生活，能讓人看起來更年輕。她解釋，科學研究發現，性行為會促使人體分泌生長激素，有助於皮膚維持彈性並減緩老化現象。此外，持續有性生活還能提升免疫力，減輕壓力，進而讓肌膚狀況更健康。

除了生理上的益處，錢德拉塞卡蘭醫師也強調，性愛產生的情感交流與身體接觸，會促使分泌「愛情荷爾蒙」催產素，這種激素有助於降低壓力荷爾蒙皮質醇，減緩老化速度。不過，她也提醒，單靠性愛並不能讓人逆齡，還需要搭配其他健康生活習慣才能達到理想效果。

這則影片引發不少網友討論，有人留言表示「我男友很黏我，看來我會一直年輕」，也有人自嘲「難怪我看起來比實際年齡老」，更有網友笑稱「我要開始努力了！」

@neenziemd Things they don’t tell you pt 411 Sexual intercourse can help you look young #sex #young #youth #aging #growing ♬ original sound - Neenz
