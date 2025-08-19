　
國際

Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾

▲▼Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾。（圖／翻攝@saku93）

▲Vtuber兼Cosplayerサク（saku）。（圖／翻攝@saku93，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本人氣Vtuber兼Cosplayerサク（saku）近日在X平台（原推特）連發3則貼文，針對「角色扮演性愛」話題直言不諱，引發網友熱烈討論。她在X上擁有超過54.6萬粉絲，這次的貼文最高瀏覽次數突破309萬，吸引4.3萬人按讚、數千人轉發。

サク在第一則貼文中幽默表示，若穿著cosplay服裝進行性愛行為，其實很容易弄髒衣服，因此市面上才會有專門為此設計的「性愛專用cos服」。她打趣說，「原來如此！我又學到一課了。」這番發言立刻引來大批網友、Cosplayer留言響應。

第二篇貼文則回應部分網友質疑cos服價格過高，甚至有人認為「只用一次就很浪費」。對此，サク強調，如果只是為了省錢才想和持有cos服的Cosplayer發生關係，這種心態非常自私，還直言「請不要抱這種覺悟來從事cosplay性愛，真的很困擾」。

最後一則貼文中，サク更直接點名那些只為滿足性癖而找Cosplayer的行為。她認為，如果真的那麼想體驗角色扮演性愛，就應該自己購買服裝，而不是要求Cosplayer配合，「這是屬於性癖的遊戲，如果只是想省錢找已經有服裝的人，根本就搞錯重點了！」

▲▼Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾。（圖／翻攝@saku93）

▲▼Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾。（圖／翻攝@saku93）

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

滿18歲就開OnlyFans　女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才
罕見！熱水器堆滿1物　住戶一開竟燒起來
台中男帶女同事開房「完事挨告性侵」！喊冤加碼爆料：她是我小三
台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了
屈中恆遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

各獲4萬獎學金　南投24位學童獲頒北港朝天宮孝心獎

桃園城市主題曲《After Landing》大公開！　周杰倫子弟兵派偉俊唱出在地魅力

快訊／友達收購凌華涉內線　董事長劉鈞請回、親哥30萬元交保

實兵演練化學災變　防水防塵機器犬超吸睛

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

日粉來台追李珠珢「人牆包圍只能看手機螢幕」　釣出本尊暖心留言

兒童權利公約實踐　桃嘉市府推動兒少代表對話共成長

丹娜絲災後復原量大　黃偉哲：防救災加班費全數核給

泰式綠咖哩雞教學！　移民署桃園站邀新住民手作家鄉味

2025台北城市盃拳擊邀請賽　奧運銅牌吳詩儀任代言人

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

