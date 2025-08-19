Coser大談「角色扮演性愛」吸300萬觀看　曝內行人想法：真的困擾

▲Vtuber兼Cosplayerサク（saku）。（圖／翻攝@saku93，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本人氣Vtuber兼Cosplayerサク（saku）近日在X平台（原推特）連發3則貼文，針對「角色扮演性愛」話題直言不諱，引發網友熱烈討論。她在X上擁有超過54.6萬粉絲，這次的貼文最高瀏覽次數突破309萬，吸引4.3萬人按讚、數千人轉發。

サク在第一則貼文中幽默表示，若穿著cosplay服裝進行性愛行為，其實很容易弄髒衣服，因此市面上才會有專門為此設計的「性愛專用cos服」。她打趣說，「原來如此！我又學到一課了。」這番發言立刻引來大批網友、Cosplayer留言響應。

第二篇貼文則回應部分網友質疑cos服價格過高，甚至有人認為「只用一次就很浪費」。對此，サク強調，如果只是為了省錢才想和持有cos服的Cosplayer發生關係，這種心態非常自私，還直言「請不要抱這種覺悟來從事cosplay性愛，真的很困擾」。

最後一則貼文中，サク更直接點名那些只為滿足性癖而找Cosplayer的行為。她認為，如果真的那麼想體驗角色扮演性愛，就應該自己購買服裝，而不是要求Cosplayer配合，「這是屬於性癖的遊戲，如果只是想省錢找已經有服裝的人，根本就搞錯重點了！」