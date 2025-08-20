　
政治

高雄市長初選火藥味濃！邱議瑩曝「沒互砍」：會汲取2018教訓

記者賴文萱／高雄報導

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺等都表態參選。邱議瑩今（20）日舉辦媒體茶敘，談到黨內競爭，她認為因為2018年有慘痛經歷，大家都會汲取教訓，「至少現階段並沒有一直拿刀互砍」。針對林岱樺表態選到底，她則說，先不要設定她一定會脫黨造成黨的分裂，民進黨競爭後會快速整合再一致對外。

高雄市長初選逐漸白熱化，林岱樺涉助理費案遭起訴，但卻表態選到底，外界擔憂，恐重演2018年黨內激烈廝殺、最後市長寶座拱手讓人的惡夢。

對此，邱議瑩今日舉行茶敘開放媒體受訪，她說，民進黨的特性就是黨內競爭結束後，會快速的整合，然後一致對外，在這樣的一個基調底下，大家都公平的競爭，去爭取認同，一旦初選結束之後，就要趕快修復整合，再往下一個目標去。

「不應該去設定林岱樺一定會脫黨，造成黨內分裂，這個對岱樺也是不公平。 」邱議瑩說，她是還是按照自己的步調，每一個人都盡全力的去爭取市民最大的認同。

針對激烈的黨內競爭，邱議瑩說，她跟賴瑞隆、許智傑、林岱樺在各種活動場合碰到，其實都還是會有互動的，沒有大家所想像的那種拿刀互砍的狀況出現，因為2018年有一個慘痛的經歷，大家都會汲取教訓，尤其，民進黨團結都不一定能夠贏，更何況不團結，大家都會把這些引以為戒。

至於近期有總統賴清德支持民進黨籍立委賴瑞隆的「大賴挺小賴」傳聞，邱議瑩則直白駁斥，賴總統有澄清「絕對沒有這回事」，他會尊重高雄市的初選制度，不會介入及指定人選。她更說，她與賴總統交情超過30年，還曾一起當過國大代表，她不諱言「交情比小賴跟大賴更深」。

另外，國民黨立委柯志恩近期也狂攻邱議瑩選區議題，包含大樹光電案及美濃大峽谷案，邱議瑩認為，他們現在主要假想敵就是她，否則不會每天到晚都是追著她的選區大小事，柯志恩私底下也提過，她比較不怕跟賴瑞隆對，「跟我對的話，那個選戰是會比較精彩」。

針對未來選戰，邱議瑩直言「菊姐（陳菊）是學習對象」，因為她的大姊大性格，會當桶箍，所以陳菊當市長期間，高雄沒有其他派系只有「高雄隊」。她也自信認為，「自己是各派系的最大公約數」，後續繼續尋求更多人支持。

每日新聞精選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄市長初選民進黨邱議瑩林岱樺黨內競爭

