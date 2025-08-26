追加預算每項都必要　陳亭妃：在野黨應就細項討論而非完全杯葛

▲追加預算每項都必要，陳亭妃呼籲在野黨應就細項討論而非完全杯葛。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院26日院會進行行政院追加預算報告，立法委員陳亭妃質詢時強調，本次878.4億元追加預算編列，只要看細項就知道，每一個都是民意所在乎的項目，包含禁伐補償、國軍待遇加給、外交執行量能及地方建設等，在野黨不應無端杯葛。

陳亭妃以地方治水為例，內政部主管的下水道管理、疏洪箱涵及抽水站，正是極端氣候下保障民眾安全的基礎建設。陳亭妃強調，颱風與豪雨頻繁，若沒有特別預算支持，第二預備金早已不足，政府必須為人民預先準備資源。

在治水成果上，陳亭妃以台南曾文溪分洪為例，指出87.76億元投入、12.57公里整治工程，使原本需淹水三天的地區，如今已不再積水。她強調，88水災時她自己的選區一片汪洋，而如今透過長期投入，淹水範圍已大幅縮小，這證明治水預算並非浪費，而是帶來實際效益。

陳亭妃嚴正指出，過去中央管河川地方管排水，中央縣市「分道揚鑣」難以全面規劃，如今透過一次到位的追加預算，才能徹底解決地方治水問題。所以編列的預算根本不是在野黨宣稱的沒有成效，調閱歷史資料就能清楚呈現效果。

對此，行政院長卓榮泰回應，政府正推動「四年一千億」的治洪計畫，針對河川流域加強管理，並已請各縣市委員共同支持。他強調，治水是全國性課題，必須凝聚共識、全力投入。

最後，陳亭妃也提醒，韌性城市不僅限於治水，還需要加快推動電纜地下化、地下管線共構、建立圖資及通訊防災 SOP，強化城市面對災害的能力。卓榮泰則承諾，將責成相關業者全面加強，確保城市韌性。