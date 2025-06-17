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潘孟安致電藍白通聯紀錄曝光！　國民黨3度回電總統府

▲▼總統府辦理在野黨領袖進行國家安簡報電話通聯。（圖／AI協助製表）

▲潘孟安辦理在野黨領袖進行國家安簡報電話通聯。（圖／AI協助製表）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」；不過，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。《ETtoday新聞雲》彙整總統府秘書長潘孟安與國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修的通聯紀錄，根據紀錄顯示，黃健庭共3度回電給府方，而民眾黨未曾主動回電，僅以記者會方式回覆。

潘孟安與藍白電話通聯紀錄：

5月21日
致電黃健庭、周榆修。

說明總統520談話，將安排向在野黨主席進行國安情勢簡報， 籌備作業約2至3週。

6月1日至8日
潘孟安訪問美國

6月12日
12時05分致電黃健庭
12時10分致電周榆修

15時00分民眾黨發佈新聞通知
公佈總統府邀請「共商國是」。

6月13日
16時45分黃健庭去電潘孟安
17時15分潘孟安回電黃健庭

黃健庭稱：
1.樂觀其成。
2.是否有會前會？
3.綜合討論時，總統是否可以一起參加？並開放媒體？4.議題可否加入能源、科技、關稅？

6月15日
14時45分潘孟安致電黃健庭
14時50分潘孟安致電周榆修

潘孟安回覆：
1.會議如前通知名稱為國安情勢簡報
2.如朱主席願意出席，府方將正式發會議通知。
3.流程及接待比照院際協商。
4.總統將全程與會以表慎重，展現最高誠意。
5.流程為：潘孟安將迎接兩位主席至大禮堂；總統會場親迎並開場致詞（公開）、閉門機密簡報（國安會、國防部、外交部、陸委會）及綜合討論。

6月16日
15時50分黃健庭去電潘孟安（詢問開場總統致詞外，主席是否有致詞及是否要簽保密協定？）

17時15分潘孟安致電黃健庭
18時20分潘孟安致電周榆修
說明會議流程與簽署保密協定，另為免誤會將公布流程與討論項目供媒體參考，已準備好議程與邀請函

6月17日
08時50分黃健庭去電潘孟安（潘孟安會議中稍後回電）
09時00分潘孟安致電黃健庭

黃健庭表示希望0900-0930總統、兩方主席致詞並公開，並縮短國安簡報，延長綜合討論

14時00分民眾黨記者會表達拒絕參加
16時30分國民黨記者會表達拒絕參加

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