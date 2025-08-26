遭詐33萬生活崩潰！受害者1條件原諒車手　結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

郭姓男子加入詐騙集團擔任面交取款車手，前年5月間他依照指示假扮成投資公司的外派專員，向受害者A男收取現金33萬元，事後獲得5000元報酬，因而挨告。彰化地院法官表示，由於郭男已經坦承犯行，也同意分期進行賠償，受害者A男表明「如果郭男有賠償，則願意原諒」，最終依法判處郭男有期徒刑1年4個月。

▲A男遭詐團騙走33萬元，對他的生活和工作造成嚴重衝擊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，郭男加入詐團擔任面交取款車手，該詐團先是透過臉書刊登假投資股票廣告，吸引受害者聯繫，再誘導對方下載APP並加入投資群組，以此方式詐騙金錢。A男2023年3月間誤信詐團的假廣告，加入投資群組之後，遭詐團成員的話術引導，同意交付33萬元現金。

詐團隨即在同年5月間指示郭男假扮成投資公司的外派專員，前往約定地點向A男收取33萬元現金，事後給予郭男5000元報酬。後來A男發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上郭男。

彰化地院法官認為，郭男擔任詐團車手，助長犯罪，行為確實不妥，考量到郭男已經坦承犯行，也與A男成立調解，雙方約好後續會分期賠償，A男也表明此事對自己的生活、工作影響很大，「如果郭男有賠償，則願意原諒」，最終依3人以上共同犯以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，判處郭男有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。