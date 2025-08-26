狂賣周杰倫演唱會「空氣票」！惡情侶詐615萬　遊韓爽住五星飯店

▲警方逮捕涉嫌販賣周杰倫演唱會詐騙的莊女。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

周杰倫去年底在台開演唱會一票難求，高雄黃姓男子和莊姓女友在網路上佯稱可代購周杰倫演唱會門票，吸引眾多粉絲掏錢，不料2人在收到錢後，誆稱錢和門票都被陳姓助理捲走，不給票也不退錢，還有學生捧著百萬現金求幫買門票，檢、警獲報後展開追查，發現黃、莊2人騙了錢後跑到韓國住五星級飯店爽玩，趁2人返國時將他們逮捕，檢方查出他們詐騙約615萬元，被害人高達73人，檢察官今（26）日偵結，依詐欺取財罪將2人起訴。

▲周杰倫演唱會一票難求。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

橋頭地檢署與高雄市警局偵是在日前接獲報案，指黃男和莊女人在FACEBOOK社團用「心易變」帳號，在「演唱會【讓票、換票、求票】演唱會門票入場券」群組內發布虛假訊息，聲稱販售及代購周杰倫演唱會門票，誘騙歌迷以現金或銀行轉帳的方式購買，其中有學生捧著百萬現金給兩人，然而，2人在得手後並未依約交付門票，而是將款項提領花用，共計詐得約588萬元，受害人數還在清查中。

▲黃男和莊女佯稱有周杰倫演唱會門票進行詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，黃男和莊女拿到錢後，佯稱被陳姓助理捲款，但實際上2人是到韓國爽玩，還住五星級飯店，高雄市警局在機場拘提到2人後，經檢察官林濬程訊問後，發現並沒有陳姓助理侵佔一事，是2人自導自演，認定2人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞，因此向橋頭地方法院聲請羈押禁見並獲准。

檢察官後續偵查發現，被害人高達73人，遍及全台，詐騙金額高達614萬9275元，認為2人犯罪情節重大，今日偵結依詐欺取財罪起訴，並向法院具體求刑5年。