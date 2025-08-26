　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂賣周杰倫演唱會「空氣票」！惡情侶詐615萬　遊韓爽住五星飯店

▲▼周杰倫演唱會詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方逮捕涉嫌販賣周杰倫演唱會詐騙的莊女。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

周杰倫去年底在台開演唱會一票難求，高雄黃姓男子和莊姓女友在網路上佯稱可代購周杰倫演唱會門票，吸引眾多粉絲掏錢，不料2人在收到錢後，誆稱錢和門票都被陳姓助理捲走，不給票也不退錢，還有學生捧著百萬現金求幫買門票，檢、警獲報後展開追查，發現黃、莊2人騙了錢後跑到韓國住五星級飯店爽玩，趁2人返國時將他們逮捕，檢方查出他們詐騙約615萬元，被害人高達73人，檢察官今（26）日偵結，依詐欺取財罪將2人起訴。

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫演唱會一票難求。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

橋頭地檢署與高雄市警局偵是在日前接獲報案，指黃男和莊女人在FACEBOOK社團用「心易變」帳號，在「演唱會【讓票、換票、求票】演唱會門票入場券」群組內發布虛假訊息，聲稱販售及代購周杰倫演唱會門票，誘騙歌迷以現金或銀行轉帳的方式購買，其中有學生捧著百萬現金給兩人，然而，2人在得手後並未依約交付門票，而是將款項提領花用，共計詐得約588萬元，受害人數還在清查中。

▲▼周杰倫演唱會詐騙 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃男和莊女佯稱有周杰倫演唱會門票進行詐騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，黃男和莊女拿到錢後，佯稱被陳姓助理捲款，但實際上2人是到韓國爽玩，還住五星級飯店，高雄市警局在機場拘提到2人後，經檢察官林濬程訊問後，發現並沒有陳姓助理侵佔一事，是2人自導自演，認定2人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及滅證之虞，因此向橋頭地方法院聲請羈押禁見並獲准。

檢察官後續偵查發現，被害人高達73人，遍及全台，詐騙金額高達614萬9275元，認為2人犯罪情節重大，今日偵結依詐欺取財罪起訴，並向法院具體求刑5年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
騎車等紅燈看手機　「少1動作」千元噴了！網曝：這最好抓
拍到了！錄影驚見黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過
快訊／30多歲男全身血送醫亡　神秘友人「我去停車」失蹤
快訊／一家5口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證
1款魚油軟膠囊出包！　全面下架
快訊／蔡尚樺男友私密影像外流　士檢火速分案
小英男孩涉弊　母交保「左手鑽戒」至少1克拉
郭智輝爆肝臟異常　自曝「休息一個月就好」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

康友KY吸金225億！前董座黃文烈二審加重判30年、併科5億罰金

快訊／30多歲男全身血送醫身亡　神秘友人「我去停車」也失蹤

快訊／南橫五口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證明

「警界媽寶」1年請假172天不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

通緝犯遭轟16槍奪命！疑毒品利益糾紛　高雄港務女警也欠他百萬

快訊／蔡尚樺男友「文大宿舍遭偷拍」影像外流　士檢火速分案

小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　至少1克拉引關注

倒車擦撞賓士男抄球棒理論　反被騎土嚇退！警：依社維法送辦

刺青男躺按摩床遇臨檢謊報身分　警神來一問...5條通躲2年破功

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

康友KY吸金225億！前董座黃文烈二審加重判30年、併科5億罰金

快訊／30多歲男全身血送醫身亡　神秘友人「我去停車」也失蹤

快訊／南橫五口墜谷2死3失聯！僅尋獲爸爸、長女　檢開出死亡證明

「警界媽寶」1年請假172天不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

通緝犯遭轟16槍奪命！疑毒品利益糾紛　高雄港務女警也欠他百萬

快訊／蔡尚樺男友「文大宿舍遭偷拍」影像外流　士檢火速分案

小英男孩涉弊遭聲押！母交保「左手戴鑽戒」　至少1克拉引關注

倒車擦撞賓士男抄球棒理論　反被騎土嚇退！警：依社維法送辦

刺青男躺按摩床遇臨檢謊報身分　警神來一問...5條通躲2年破功

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

桃園水果行停車場「消費400元停1小時」惹議　交通局稽查恐開罰

2女電車上被騷擾攻擊　男模英勇救人「帥臉被刀砍15公分」毀容

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

高層會議擴大黨團七長參與「釋柯建銘兵權」？　吳思瑤：跳躍解讀

要求各國取消數位稅！　川普警告「祭關稅報復」切斷晶片出口

川普自爆「手中握有王牌」足以毀滅中國！　考慮出訪北京

道奇史奈爾進入「爸爸名單」陪產　寶寶出生後確定30日先發

重批「柯建銘不換、民進黨不會好」　王婉諭：下台才是反省的開始

星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找

【民進黨團請辭潮】王義川被問是否續任副幹事長

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

屏東計程車疑忘拉手剎車！運將肉身阻擋遭輾斃

女足抽血案　前教練周台英深夜移送北檢

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

快訊／4大學生遊古坑樟湖吊橋！19歲男大生失蹤

即／文大宿舍偷拍影像流出　士檢火速分案

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚擁吻女子1分鐘

新庄滯洪池光電板還沒清完　嘉檢現勘回應了

更多熱門

相關新聞

線上看診又寄92萬減肥藥　物流通報阻詐

線上看診又寄92萬減肥藥　物流通報阻詐

金湖分局日前接獲物流業者通報，發現有民眾訂購5件貨到付款包裹，總金額高達新臺幣92萬元，情況顯屬異常，疑似遭詐騙，警方獲報後立即派員前往查訪，順利攔阻該起詐騙事件。

遭詐33萬生活崩潰　受害者1條件原諒車手

遭詐33萬生活崩潰　受害者1條件原諒車手

MFG攜手酒吧Fake Sober

MFG攜手酒吧Fake Sober

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」

165反詐騙專線血淚內幕全曝光

165反詐騙專線血淚內幕全曝光

關鍵字：

周杰倫演唱會空氣票情侶詐騙五星飯店

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面