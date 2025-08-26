　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發動村民抗議！前麥寮鄉長勒索雲林綠能廠商320萬　遭判5年6月

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男卻發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／資料照）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣平均日照達3.51小時，且每單位太陽能板日均發電度數逾3.66度，換算每年發電度數高達1300度，吸引綠能業者進駐設立發電場。前麥寮鄉長蔡長昆找友人發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索320萬元財物。雲林地院依藉勢藉端勒索財物罪，處蔡長昆有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。

雲林地院指出，德國達德集團以創維公司名義開發陸域風電，然因施作風力發電工程利益龐大，引發覬覦且影響居民致陸續遭受抗爭，地方人士、民意代表變相要求達德集團支付地方回饋、索討承攬下包工程施作之利益。創維公司停工1月可能產生待機費、損失購置基座用地成本、額外支付風機放置臺中港租金、短少發電收益，損害可能高達4305萬6824元，停工日數越長將造成達德集團損失越高。

蔡長昆利用其擔任雲林縣麥寮鄉鄉長職務，有藉故發文令創維公司停工之權勢，或以其擔任鄉長熟稔鄉民及地方事務，得以替鄉民爭取回饋金、賠償等情，促使鄉民至工地現場抗爭為端由，勒索達德集團。陳英南則因其為蔡長昆友人，基於恐嚇得利之犯意，要求達德集團王雲怡等人給付「定作管路工程利益」，使達德集團等人心生若不應允將「管路工程」或其他工程交由陳英南承攬，陳英南將鼓動蔡長昆或夥同鄉民阻撓風機工程施作之畏懼，惟因陳英南不符合承包條件而未取得承攬工程之利益。

王雲怡等人能夠順利施工，委託雲林縣議長沈宗隆邀集被告蔡長昆等人見面解決問題，蔡長昆要求王雲怡給予1支風機40萬元麥寮鄉8支風機計320萬元利益，王雲怡等人因擔心風機無法順利施作，將面臨巨額損失而心生畏懼，然因未準備現金，遂由沈宗隆請鴻捷公司之鍾慶郎替達德集團先行支付蔡長昆320萬元，再由鴻捷公司之工程款中回補，致生損害於達德集團。

法院審酌蔡長昆身坦承犯行，繳回全部犯罪所得，依藉勢藉端勒索財物罪，處蔡長昆有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。陳英南犯恐嚇得利未遂罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，向公庫支付50萬元，併提供40小時義務勞務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15人遭詐2億！誤信投資連房產都賠掉
醉倒慢車道遭輾過　宣告不治
與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法
多少內閣將被撤換？　卓榮泰：部長+次長超過5人
川普開除「聯準會理事」！　施壓聯準會
快訊／綠能股暴跌！股民臉綠
發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總
快訊／AAA第二波卡司出爐！　7大咖演員登高雄
快訊／超商門口驚見屍體！男打完哈欠　突彎腰面朝下死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中民宅騎樓堆大量門板深夜起火！逃生路線受阻　3人受困獲救　

15人遭詐2億！誤信投資連房產都賠掉　台版「地面師」手法曝

高雄男疑醉倒慢車道遭輾　「卡車底下」被救出送醫不治

牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝

最新搜救畫面曝！19歲男大生「古坑樟湖吊橋」戲水失蹤　衣物留岸邊

「港中大中醫學院」線上看診又寄92萬減肥藥　物流警覺通報阻詐

夢時代疑有偷拍狼！女控刻意貼近「鞋頭閃燈」　警調監視器追查

發動村民抗議！前麥寮鄉長勒索雲林綠能廠商320萬　遭判5年6月

快訊／超商門口驚見屍體！男坐石盆打完哈欠　突彎腰面朝下死亡

快訊／台南移工宿舍外電動自行車起火！　波及3車燒到剩骨架

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

台中民宅騎樓堆大量門板深夜起火！逃生路線受阻　3人受困獲救　

15人遭詐2億！誤信投資連房產都賠掉　台版「地面師」手法曝

高雄男疑醉倒慢車道遭輾　「卡車底下」被救出送醫不治

牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝

最新搜救畫面曝！19歲男大生「古坑樟湖吊橋」戲水失蹤　衣物留岸邊

「港中大中醫學院」線上看診又寄92萬減肥藥　物流警覺通報阻詐

夢時代疑有偷拍狼！女控刻意貼近「鞋頭閃燈」　警調監視器追查

發動村民抗議！前麥寮鄉長勒索雲林綠能廠商320萬　遭判5年6月

快訊／超商門口驚見屍體！男坐石盆打完哈欠　突彎腰面朝下死亡

快訊／台南移工宿舍外電動自行車起火！　波及3車燒到剩骨架

2年22次無照上路！花蓮男遭罰40萬拒繳　分署查封土地乖乖付了

台中民宅騎樓堆大量門板深夜起火！逃生路線受阻　3人受困獲救　

阿雅教11歲女兒跳「剉冰舞」勾回憶殺！Ava繼承明星顏值圈粉朝聖

15人遭詐2億！誤信投資連房產都賠掉　台版「地面師」手法曝

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分Ｇ聯盟「火鍋王」凱利

在地擺攤超過30年左營深夜麵線！微勾芡柴魚湯香濃滑順

陸國產AI晶片「寒武紀」股價飆升　創辦人陳天石擠進身價千億俱樂部

每3間就有1間！　全台40年以上中古屋交易占比創高

高雄男疑醉倒慢車道遭輾　「卡車底下」被救出送醫不治

牌照燈超亮遭關切！駕駛拒檢狂逃一路違規22次　驚人罰單金額曝

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

社會熱門新聞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

女足抽血案　前教練周台英深夜移送北檢

摩鐵嘿咻少女「一次5000」懷孕！　新竹男業務慘了

新庄滯洪池光電板還沒清完　嘉檢現勘回應了

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚擁吻女子1分鐘

即／倒路上被輾過！高雄男「困車底下」命危

小英男孩涉綠能弊案！東煒建設父子聲押

女子阿里山散步　遭貨車迎面猛撞亡

即／「綠能推動中心」爆收賄　前副執行長遭搜索約談

更多熱門

相關新聞

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

台北一名陳姓男子經常出現在動漫展，也藉由COSPLAY愛好，認識許多未成年少女，再趁機對她們伸狼爪。其中一名少女受邀和陳男到西門町外拍，卻慘遭陳男壓在天橋下侵犯，另一名少女和陳男到北車地下街逛街，也沿路被性騷擾，還被舌吻猥褻。全案經台北地院審理，法官依陳男犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處4年8月徒刑。可上訴。

立委張嘉郡攜手福慧關懷協會　募集兩千公斤物資送愛到水林

立委張嘉郡攜手福慧關懷協會　募集兩千公斤物資送愛到水林

家長注意！雲林縣197校「提早1週開學」

家長注意！雲林縣197校「提早1週開學」

雲林首辦動物醫事助理檢定　考生展現實力逐夢

雲林首辦動物醫事助理檢定　考生展現實力逐夢

關鍵字：

腐敗案勒索風電工程雲林縣判刑

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

小鳥喝光電板紅水秒暴斃　真相曝光

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面