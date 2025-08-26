發動村民抗議！前麥寮鄉長勒索雲林綠能廠商320萬　遭判5年6月

▲前麥寮鄉長蔡長昆與前台西鄉長丈夫丁男發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索財物。（圖／資料照）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣平均日照達3.51小時，且每單位太陽能板日均發電度數逾3.66度，換算每年發電度數高達1300度，吸引綠能業者進駐設立發電場。前麥寮鄉長蔡長昆找友人發動村民抗爭，藉此向綠能業者勒索320萬元財物。雲林地院依藉勢藉端勒索財物罪，處蔡長昆有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。

雲林地院指出，德國達德集團以創維公司名義開發陸域風電，然因施作風力發電工程利益龐大，引發覬覦且影響居民致陸續遭受抗爭，地方人士、民意代表變相要求達德集團支付地方回饋、索討承攬下包工程施作之利益。創維公司停工1月可能產生待機費、損失購置基座用地成本、額外支付風機放置臺中港租金、短少發電收益，損害可能高達4305萬6824元，停工日數越長將造成達德集團損失越高。

蔡長昆利用其擔任雲林縣麥寮鄉鄉長職務，有藉故發文令創維公司停工之權勢，或以其擔任鄉長熟稔鄉民及地方事務，得以替鄉民爭取回饋金、賠償等情，促使鄉民至工地現場抗爭為端由，勒索達德集團。陳英南則因其為蔡長昆友人，基於恐嚇得利之犯意，要求達德集團王雲怡等人給付「定作管路工程利益」，使達德集團等人心生若不應允將「管路工程」或其他工程交由陳英南承攬，陳英南將鼓動蔡長昆或夥同鄉民阻撓風機工程施作之畏懼，惟因陳英南不符合承包條件而未取得承攬工程之利益。

王雲怡等人能夠順利施工，委託雲林縣議長沈宗隆邀集被告蔡長昆等人見面解決問題，蔡長昆要求王雲怡給予1支風機40萬元麥寮鄉8支風機計320萬元利益，王雲怡等人因擔心風機無法順利施作，將面臨巨額損失而心生畏懼，然因未準備現金，遂由沈宗隆請鴻捷公司之鍾慶郎替達德集團先行支付蔡長昆320萬元，再由鴻捷公司之工程款中回補，致生損害於達德集團。

法院審酌蔡長昆身坦承犯行，繳回全部犯罪所得，依藉勢藉端勒索財物罪，處蔡長昆有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。陳英南犯恐嚇得利未遂罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，向公庫支付50萬元，併提供40小時義務勞務。