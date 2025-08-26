　
大陸 大陸焦點 特派現場

看小說學盜墓　陸男成功挖走20件國寶

▲▼看小說學盜墓　陸男挖走20多件國寶。（圖／翻攝CCTV）

▲盜墓賊受到小說啟發，竊走20件國寶。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸警方近日公布一起2023年的重大盜墓案件，案件主謀坦言，他是受到盜墓小說啟發開始犯案，還仿效了書中不少細節，盜走20件國寶級的古文物。

根據《央視》報導，湖北省棗陽市的郭家廟墓群，是湖北省重點文物保護單位，2023年被幾名盜墓賊潛入，盜走20件珍貴的青銅器。經專家鑒定，這批文物均為春秋時期珍品，共計20件，其中9件為國家一級文物，1件為二級文物，9件為三級文物，以及1件普通文物。

警方展開抓捕前的幾天接到舉報，一名李姓男子聲稱自己手裡有批「剛出土」的文物，正在暗中尋找所謂「有實力的買家」。為了查明虛實，警方用「實力買家老黎」的身份逐步接近這名賣家，一邊穩住對方的疑心，也爭取獲得更多的有效線索。

襄陽市公安局刑偵支隊三大隊副大隊長楊磊表示，警員為了扮演好「老黎」，特別找了一輛豪車，還入住高級賓館，讓嫌疑人相信「老黎」真的有實力。李男自稱手握十幾件貨真價實的青銅器待售，當「老黎」要求查看文物照片時，謹慎的李男只發來一張手繪圖案，上面潦草勾勒著幾件青銅器皿的輪廓。

▲▼看小說學盜墓　陸男挖走20多件國寶。（圖／翻攝CCTV）

「老黎」說，真正的買主是上海的「金總」，錢不是問題，但「貨」必須是真的，眼見為實，驗一驗才知道。好不容易，李男才約定了見面的時間與地點，同時，警方又安排一位警員扮演成大老闆「金總」，還特意邀請了文物鑒定行家一起喬裝前往，既能用專業術語獲取嫌疑人信任，又能當場確認文物的真偽。

確定是貨真價實的文物後，雙方當即商定第二天進行交易，一手交錢，一手交貨。接著，襄陽警方連夜調集幾十名警力進行多點位布控，並在兩處高速路口同步設置攔截點，部署抓捕行動。

在交易現場，警方當場抓獲了包括李男在內的兩人。然而外圍布控的警員正在向內收網時，一輛白色轎車突然從交易區瘋狂衝出。警員當即調轉車頭展開追擊，但由於對方車速極快，辦案人員考慮到緊追不捨可能危及周邊群眾的安全，最終這輛車還是脫離了控制。

警方偵查發現，駕駛白色汽車瘋狂逃跑的正是這起案件的主犯余姓男子及另一名盜墓者陳姓男子。

主謀余姓男子今年3月終於被捕，他坦言，盜墓類小說中光怪陸離的探險情節深深吸引他，隨著對此類題材的關注增多，漸漸沈溺其中無法自拔，「就天天看，越看就越入迷，開始瞭解，就這樣的。」

▲▼看小說學盜墓　陸男挖走20多件國寶。（圖／翻攝CCTV）

余男指出，漸漸地，他不再滿足於盜墓小說中的虛構情節，開始對照書籍逐一驗證其中細節，遇到難以確認的內容，甚至會翻檢當地縣誌仔細核對，「什麼年代的、哪個大人物、墓蓋得怎麼樣，有的確實有這麼個人。」

除了埋頭考證小說與史實的關聯，余男也對小說中被描繪得神乎其神的「神秘技法」非常痴迷，隨著這種執念日益加深，他竟漸漸動了親身體驗、付諸實踐的念頭。

余男供述，他之所以將目標鎖定在郭家廟墓群，緣起於手機彈窗推送的一則考古新聞，他看到「出土大量玉器青銅器」的內容，瞬間生出一股貪念，把想法告訴了陳男後，兩人一拍即合。

郭家廟墓群有安防設施，幾人專挑田間小徑潛行，余某說，他先是觀察山脈走向划定大致搜尋範圍，再用探針與洛陽鏟逐步縮小目標，經過半個月的暗中摸索，終於圈定一處疑似墓穴的位置。試探性地打下第一鏟。

余男指出，「我說這上面有銅鏽，那下面肯定不是石子了，是青銅器了。」三人用了四五個小時，在地下挖出一個兩米深的盜洞。

▲▼看小說學盜墓　陸男挖走20多件國寶。（圖／翻攝CCTV）

經過兩晚的瘋狂盜掘，20件青銅器被三人洗劫一空。為了讓這些文物盡早變現，他們聯繫到了李男，讓李男做中間人找一個有經濟實力的買家，然後銷贓的過程中，一夥人陸續被警方逮捕。

2024年，襄陽市樊城區人民法院對這起案件中先到案人員依法作出判決，被告人陳男等二人犯盜掘古墓葬罪分別被判處10年3個月至10年不等有期徒刑，並處罰金。

兩名被告人還被判連帶賠償搶救性考古發掘費用7萬多元（人民幣）。被告人李男犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑3年6個月，並處罰金。

至於今年4月才被捕的主謀余男，則因盜掘古墓葬罪被檢察機關提起公訴。

08/25 全台詐欺最新數據

相關新聞

《藏海傳》：當盜墓筆記遇上琅琊榜

《藏海傳》：當盜墓筆記遇上琅琊榜

《藏海傳》號稱是與《琅琊榜》媲美的權謀神劇。看了才發現它是改編自《盜墓筆記》知的作家自南派三叔的小說《萬海戲麟》。該劇更準確的名字應該是《盜墓筆記之藏海傳》。開局之初，它的確有《琅琊榜》的影子：一名少年經歷家庭慘變後易容苦學，以新的身分展開復仇：扶植一名不受寵的庶子爭嫡子之位。

河北超級大墓堪比慈禧地宮 一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

河北超級大墓堪比慈禧地宮 一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

陸「探墓鑒寶」內容存歪風 兩部門提專項整治要求平台負起責任

陸「探墓鑒寶」內容存歪風 兩部門提專項整治要求平台負起責任

河南前司法廳長涉「文物盜竊大案」 上訴二審未宣判突「病亡」

河南前司法廳長涉「文物盜竊大案」 上訴二審未宣判突「病亡」

唐帝王守陵石獅被盜14年 官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

唐帝王守陵石獅被盜14年 官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

