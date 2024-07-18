　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

唐帝王守陵石獅被盜14年　官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

▲唐建陵兩尊守陵石獅被盜已有14年。（圖／翻攝華商報）

▲唐建陵兩尊守陵石獅被盜已有14年。（圖／翻攝華商報）

記者魏有德／綜合報導

陝西禮泉唐建陵兩尊分別重達約兩噸的石獅在14年前被多人結伙，利用暗夜盜走，下落不明。陝西禮泉公檢法等部門15日聯合發佈《關於「2010.4.3」唐建陵石獅被盜案的懸賞通告》，將懸賞金額提高至100萬元人民幣（約450萬元新台幣）徵集破案線索。這也是官方自案發後，第四次提高賞金，以期尋得破案蛛絲馬跡。

▲唐建陵特殊的神道及石像。（圖／翻攝微博）

▲唐建陵特殊的神道及石像。（圖／翻攝微博，下同）

《華商報》報導，2024年7月15日發佈的《懸賞通告》介紹，2010年4月3日凌晨，陝西省禮泉縣昭陵鄉發生一起特大文物被盜案。案犯系多人結伙作案，在夜間利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將此處的唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。

2010年4月案發後，禮泉警方對唐建陵石獅被盜案的懸賞金額為10萬元（人民幣，下同）；同年12月，懸賞金額提高到20萬元；2012年，警方再次發佈通告，懸賞金額提高至30萬元；2020年，懸賞金額提高至100萬元。

▲唐建陵特殊的神道及石像。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，唐建陵位於咸陽城西北50公里處禮泉縣五將山上，是唐玄宗李隆基第三子，唐朝第七位皇帝肅宗李亨的陵墓。武將山當地人稱「獅子凹」，陵墓前的兩尊守陵石獅均為石灰岩質，圓雕，蹲踞狀，四足與底座連為一體，高約1.5公尺，長約1.3公尺，胸寬約0.8公尺，每尊重約二噸。

ET快訊
快訊／楊文科涉貪「犯罪所得2.5億」　朱立倫力挺：絕無收賄
劣！「天坑豪宅」偷工減料省2億　苦主入手價近3千萬
91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛…新照露燦笑
快訊／川普副手范斯正式接受共和黨提名　高喊：我們將團結獲勝
作案畫面曝！　黑衣男噴漆北市幼兒園
23歲上兵車禍「肢體分離」慘死！　奪命畫面曝
清大女學生遭尾隨！　男騎士「打完屁股就落跑」
被疑中國間諜！菲律賓發逮捕令　美女市長消失了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

陸13歲男孩肺炎反覆發作　醫一查竟是4年前「堅果殼」藏右肺

唐帝王守陵石獅被盜14年　官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

將裁掉一半中國金融審計員工　普華永道證實：是艱難的決定

陝西寶雞「大暴雨」！　當地居民嘆：至少20幾輛車被沖走

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房「自裝冷氣」給轉播團隊

四川大廚飛巴黎「備戰」奧運　「吃肉不見肉」國宴川菜供選手品嚐

三中全會今閉幕預料經改幅度小　習近平媲美鄧小平拉高歷史地位

四川百貨大樓恐怖惡火釀16死！　火災原因曝光

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

陸13歲男孩肺炎反覆發作　醫一查竟是4年前「堅果殼」藏右肺

唐帝王守陵石獅被盜14年　官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

將裁掉一半中國金融審計員工　普華永道證實：是艱難的決定

陝西寶雞「大暴雨」！　當地居民嘆：至少20幾輛車被沖走

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房「自裝冷氣」給轉播團隊

四川大廚飛巴黎「備戰」奧運　「吃肉不見肉」國宴川菜供選手品嚐

三中全會今閉幕預料經改幅度小　習近平媲美鄧小平拉高歷史地位

四川百貨大樓恐怖惡火釀16死！　火災原因曝光

台股暴跌！　「0050反一」爆逾19萬張大量

搭馬航超Chill！機票享優惠「商務艙尊榮享受」轉機輕鬆順遊馬國人氣景點

川普要收保護費！　口譯哥揭「台美兩大問題」：只有民進黨能處理

藍海策略觀點看AI　找出未來更多可能性

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

換肛門試劑問一句話　男護理師遭家屬飆三字經！下班怒提告

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

還有2年才通車！　三鶯線沿線5站房價漲破4成

首爾再降「極限暴雨」！潰堤南韓急封29條河川　驚人降雨學校停課

綠委收「滅青鳥」恐嚇簡訊　藍委籲支持者：勿攻擊對方造成誤會

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

大陸熱門新聞

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

25歲男婚後發現老婆50歲　崩潰：兒子比我大

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

上海「恐龍格局」二手房開價2千萬

四川百貨大樓惡火16死　火災原因曝光

百萬網紅連三場直播都無人下單　廠商斥詐騙提告

溫州一家5口吃完晚餐全掛急診！竟非食物中毒

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

三中全會今閉幕　趙建民：媲美鄧小平拉高習歷史地位

中國代表團帶冷氣去奧運　央視定345間房自裝冷氣給轉播團隊

港鐵變屍速列車！數十乘客尖叫「逃命狂奔」

玉溪高原游泳館曝光！中華台北游泳隊也來集訓

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

更多熱門

相關新聞

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

金門縣文化局文物特藏室內的文物藏品，自民國55年起經過多年精心蒐集，逐漸成為文化寶庫。其中，字畫典藏尤為豐富，涵蓋了宋代大儒朱熹的「太極圖說」書法、清代狀元吳魯和吏部尚書郭尚先的墨寶，以及閩台名重的金石學導師呂世宜和舉人洪作舟等鄉賢遺墨。此外，館內還珍藏了國內知名書畫家像于右任、黃君璧、李穀摩等名家作品及文物，共計1178筆，總數超過2000件。

2分半稻子不見！竟是代割業者搞烏龍

2分半稻子不見！竟是代割業者搞烏龍

阿根廷向中國返還14件非法出境文物

阿根廷向中國返還14件非法出境文物

男騎乘失竊機車又酒駕遭警查獲罪加一等

男騎乘失竊機車又酒駕遭警查獲罪加一等

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

女主人彰化尋獲Mika　30萬重賞分給3人

關鍵字：

陵墓皇帝失竊懸賞文物唐建陵石獅考古盜墓

讀者迴響

熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

高雄將大停水！影響4萬戶

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

25歲男婚後發現老婆50歲　崩潰：兒子比我大

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面