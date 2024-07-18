唐帝王守陵石獅被盜14年　官方第四次提高賞金「懸賞450萬」找線索

▲唐建陵兩尊守陵石獅被盜已有14年。（圖／翻攝華商報）

記者魏有德／綜合報導

陝西禮泉唐建陵兩尊分別重達約兩噸的石獅在14年前被多人結伙，利用暗夜盜走，下落不明。陝西禮泉公檢法等部門15日聯合發佈《關於「2010.4.3」唐建陵石獅被盜案的懸賞通告》，將懸賞金額提高至100萬元人民幣（約450萬元新台幣）徵集破案線索。這也是官方自案發後，第四次提高賞金，以期尋得破案蛛絲馬跡。

▲唐建陵特殊的神道及石像。（圖／翻攝微博，下同）

《華商報》報導，2024年7月15日發佈的《懸賞通告》介紹，2010年4月3日凌晨，陝西省禮泉縣昭陵鄉發生一起特大文物被盜案。案犯系多人結伙作案，在夜間利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具，將此處的唐肅宗建陵東門遺址一對石獅盜走。

2010年4月案發後，禮泉警方對唐建陵石獅被盜案的懸賞金額為10萬元（人民幣，下同）；同年12月，懸賞金額提高到20萬元；2012年，警方再次發佈通告，懸賞金額提高至30萬元；2020年，懸賞金額提高至100萬元。

公開資訊顯示，唐建陵位於咸陽城西北50公里處禮泉縣五將山上，是唐玄宗李隆基第三子，唐朝第七位皇帝肅宗李亨的陵墓。武將山當地人稱「獅子凹」，陵墓前的兩尊守陵石獅均為石灰岩質，圓雕，蹲踞狀，四足與底座連為一體，高約1.5公尺，長約1.3公尺，胸寬約0.8公尺，每尊重約二噸。