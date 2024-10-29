陸「探墓鑒寶」內容存歪風　兩部門提專項整治要求平台負起責任

▲大陸「鑒寶探墓」影片存在不少問題，官方出手展開專項整治行動。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸短影音平台盛行，內容千奇百怪、五花八門，有部分自媒體人選擇以「古墓探索」，「考古探祕」為主題，吸引不少粉絲關注。不過，有的媒體人在「流量」的誘惑下，以盜墓、古墓探險、偽造考古現場、非法鑒定出土文物等主題博眼球，對網路風氣帶來不良影響，引起公部門關注。

《央視》報導，為深入推進打擊防範文物犯罪專項行動，加強網路短視頻（短影音，下同）和直播活動中有關古墓葬類題材內容的監管力度，近日，國家文物局與中央網信辦聯合部署開展相關違法違規內容集中清理整治專項行動，並邀請部分網路平台公司召開了座談會。

官方認為，一些視頻博主和主播片面追求流量，蓄意歪曲考古工作價值，以「尋寶」、「探險」、「天價」為噱頭，宣傳封建迷信、一夜暴富等不良價值觀，或為盜掘古墓葬等違法犯罪活動提供資訊便利，或通過線上網路宣傳為線下倒賣文物等提供幫助等，誤導公眾，擾亂文物管理秩序，危害文物安全。

據悉，兩部門提出的專項整治將督促網路平台強化落實責任，加強內容審核把關，規範相關重點短視頻和直播運行服務。涉嫌違法犯罪的，要求網站平台配合執法部門要求，移送相關案件線索及信息。各地文物、網信部門也將加強工作協作，暢通舉報渠道，合力營造風清氣正的良好網路環境和輿論氛圍。