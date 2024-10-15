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河南前司法廳長涉「文物盜竊大案」　上訴二審未宣判突「病亡」

▲河南前司法廳長王文海。（圖／翻攝微博）

▲河南前司法廳長王文海。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

河南前司法廳長王文海因涉入盜墓圈「洛陽文物盜竊大案」於2023年11月被法院一審認定犯受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪、刑訊逼供罪、包庇黑社會性質罪、誣告陷害罪等八罪，判處有期徒刑25年。一審後，王文海決定提起上訴，就在二審尚未判決時，13日突傳出「因病身亡」，經河南司法廳證實，王文海為「正常病亡」。

▲河南前司法廳長王文海。（圖／翻攝微博）

▲洛陽一帶古墓的盜洞。（圖／翻攝微博）

《新聞晨報》報導，2021年7月14日，河南省紀委監委發佈消息，河南省司法廳原廳長、黨委書記王文海涉嫌嚴重違紀違法，接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。隨著王文海的落馬，2021年12月，「宋氏兄弟」涉黑案重啟調查。

「宋氏兄弟」共有4人，兩人是警察兩人是盜墓賊，老大宋彥彬和老三宋彥慶是1990年代洛陽盜墓圈內的知名人物，老二宋彥海曾任洛陽公安局二級高級警長、孟津縣公安局長，老四宋彥洪曾任洛陽市刑警支隊基層員警。

當時，在盜墓圈內流傳一段盜墓賊之歌，內容為「洛陽盜墓賊，不怕刑警隊，老大在紀委，誰敢與其作對，就把誰雙規」，寫的就是以「宋氏兄弟」為首的盜墓集團，盜掘古墓、走私文物，在河南紀檢系統「保護傘」王文海的支持下，迫害洛陽刑警的情況。

▲河南前司法廳長王文海。（圖／翻攝微博）

▲宋氏兄弟中的老二宋彥海曾擔任過地方公安局長。（圖／翻攝微博）

大陸公安部2002年底組成「1210」文物倒賣專案組，欲揪出「宋氏兄弟」為首的盜墓集團，期間曾查獲上百條犯罪線索，涉案人員近百人。

沒想到，專案組多名警察在2004年突然被「雙規」，後被調離偵查或公安體系，此前查獲的線索無人再敢碰觸，該案也就此擱置，草草了事，導致部分涉案人員脫罪或輕判。直至王文海在2021年落馬被查，專案組才重新啟動，將「宋氏兄弟」多年經營起的龐大犯罪網路關係一舉斬斷。

最終，老二宋彥海被認定犯領導黑社會性質組織罪、盜掘古墓葬罪、倒賣文物罪、組織賣淫罪等16宗罪，合併有期徒刑84年5個月，決定執行有期徒刑25年，並處罰金513萬元（人民幣，下同），沒收個人全部財產，剝奪政治權利4年。

老四宋彥洪被認定犯黑社會性質組織罪、倒賣文物罪、組織賣淫罪等7宗罪，合併有期徒刑45年2個月，決定執行有期徒刑23年，並處罰金300萬元，沒收個人全部財產，剝奪政治權利3年。

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