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河北超級大墓堪比慈禧地宮　一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

▲河北保定曲陽的田莊大墓被認為正是「安史之亂」始作俑者的安祿山之墓。（圖／翻攝微博）

▲河北保定曲陽的田莊大墓被認為正是「安史之亂」始作俑者安祿山之墓。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

中國文化傳承千年以上，要精確的研究複雜多變的朝代更迭及生活文化，歷朝歷代達官貴人或是士紳貴族的墓葬及陪葬物，成為重要的考據證明。位於河北曲陽的田莊大墓在2011年被發現已經有多次被盜的痕跡，因其形制十分罕見，內部擁有華麗的壁畫及石像，規模堪比慈禧或乾隆墓，被認為就是唐朝「安史之亂」的締造者安祿山之墓。

▲河北保定曲陽的田莊大墓被認為正是「安史之亂」始作俑者的安祿山之墓。（圖／翻攝微博）

▲田莊大墓內的蓮花狀排列結構。（圖／翻攝微博）

田莊大墓是一座帶長斜坡墓道的大型磚室墓，全長66公尺，地宮由前庭、耳室、甬道、前室、後室及側室組成，前室呈八邊形，左右對稱分布四個側室；後室呈弧方近圓形，東西各有一個側室，墓室總數多達12個，形狀宛如盛開的蓮花，結構非常特別，是中原地區少見的墓葬模式。

根據田莊大墓形制、斗拱結構、壁畫風格以及出土文物綜合判斷，建造時代應為唐末至五代，墓主人推測至少是一名具有強大實力的藩鎮節度使。

對於墓主人的猜測，有「大燕」皇帝安祿山、安祿山義子成德節度使李寶臣（張忠志）、義武軍節度使張孝忠、義武軍節度使王處存等。然而，考古專家經過多年的考據，證據往往指向其正是安祿山之墓。

▲河北保定曲陽的田莊大墓被認為正是「安史之亂」始作俑者的安祿山之墓。（圖／翻攝微博）

▲田莊大墓墓室。（圖／翻攝微博）

認為是安祿山之墓的專家主要透過墓室內的壁畫，找出幾點有力證明。其一，壁畫上有類似儀仗隊的出現，在當時能使用儀仗隊者，勢必是站在權力金字塔頂端的少部分人，同時，壁畫中的人物頭戴襥頭，有深邃的眼窩並留起落腮鬍，具有濃濃的「胡風」氣息。

▲河北保定曲陽的田莊大墓被認為正是「安史之亂」始作俑者的安祿山之墓。（圖／翻攝微博）

▲儀鍠是古代皇帝出巡時，儀仗隊手持的禮器之一。（示意圖／翻攝微博）

此外，墓室中還取出一件罕見的器物「儀鍠」，這是一柄外觀近似於斧頭狀的禮器，只有在皇帝出巡時，才可以使用，應是建墓時，唐宣宗所賜，再加上整塊漢白玉雕琢的棺槨，並非尋常王公貴族能駕馭，需得皇帝的允准方能使用。因此，專家紛紛把目光投向，曾在唐朝一舉搗破京師洛陽，短暫稱帝的安祿山。

然而，部分考古專家卻對此推測抱持懷疑的態度。由於安祿山在稱帝後一年便被心腹大將嚴莊、兒子安慶緒及貼身太監李豬兒殺害，在這樣兵燹混亂的時代，很難想像有辦法將其從洛陽送至曲陽下葬。

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