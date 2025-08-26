分析「大罷免為何慘敗」145萬人搶看！他曝最大問題：感動自己沒用

▲Cheap分析大罷免為何失敗。圖與本文無關。（資料照／記者湯興漢攝）

網搜小組／曾筠淇報導

網紅Cheap日前分享標題為「信心爆棚到全軍覆沒 【大罷免為何 32：0 慘敗？】」的影片，他坦言沒想到會有這麼多人關注，不過「32：0」實在太懸殊、太值得研究，所以他便再發文，點出大罷免「最大的問題」，以及罷團的策略問題。

Cheap昨（25）日在臉書上發文表示，「信心爆棚到全軍覆沒 【大罷免為何 32：0 慘敗？】」影片的觀看次數已超過121萬次（截稿前已超過145萬次），他也沒想到會有這麼多人關注。他說，其實如果有罷掉一席，他可能還不會特別評論，但「32：0」的結果實在太懸殊、太值得研究了。

Cheap指出，過去半年罷免方聲勢浩大，從二階段的32席、各方專家預測至少會罷掉5至15席，甚至有人喊出32席全罷，最後再加上「百工百業挺罷免」，讓外界一度覺得國民黨陷入困境，結果沒想到最終卻全數失敗。

Cheap直言，大罷免最大的問題其實就是「大罷免本身」。若檢視罷免理由，不外乎是「當這麼久，地方沒進步」、「黑道立委」、「整天跑通告」、「親中舔共」，像是拿出一年前的選舉文宣。Cheap認為，罷免像被當成補考工具，但多數選民不願意一直選舉，且一旦罷免成功，三個月內還得補選。

Cheap也認為，罷團活在「自己的泡泡裡」，謝票時竟將宣傳車當卡拉OK，一路高唱罷免歌曲，雖然拍出來的影片看似文青又熱血，但外人看來只覺得吵鬧，甚至覺得參與者怪怪的，「罷免本質上是選舉，是要說服人，不是嚇跑人，感動自己是沒有用的」。

最後Cheap提到，雖然很多人罵他、替他貼標籤，但沒關係，「最好不要檢討，繼續怪國民黨、阿共太壞、選民太笨」。他語帶諷刺表示，這樣一來，2026年就能再拍影片，繼續問「民進黨是走錯了哪一步？」