政治 政治焦點 國會直播 專題報導

114年總預算追加878億　卓榮泰：不會增加債務

▲▼行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（26日）赴立法院針對114年度追加預算案進行報告被備詢。卓指出，考量各地方政府施政及各項重要計畫，以及立法院刪減後的預算，各機關仍有實際財務需求，因此提出追加預算新台幣878億，包括原住民保留地禁伐補償24億、地方政府一般性補助款636億、各機關推行施政計畫需要數133億、提升國軍待遇59億、加強外交量能11億，以及辦理罷免與公投15億，會以原預算收支賸餘數彌平，不會增加債務。

立法院會今邀請行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席，報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

卓榮泰表示，本追加預算案歲出追加878億元，將以原預算收支賸餘數彌平，不會增加債務，以兼顧財政穩健。主要內容有調增原住民保留地禁伐補償24億、地方政府一般性補助款636億、各機關推行施政計畫需要數133億、提升國軍待遇59億、加強外交量能11億，以及辦理罷免與公投15億。

針對原住民保留地禁伐補償部分，卓榮泰指出，禁伐補償條例於113年6月24日修正公布，補償標準由每公頃3萬調增到6萬，修法後所需經費倍增，嚴重排擠原住民族委員會業務。該會勉力檢討後仍無法全數納編114年度預算，歷經立法院朝野黨團與本院多次協調，於113年11月7日會商完備程序，決議將依循預算法第91條、財政紀律法第5條之法定原則，雙方協調可行財源，辦理追加預算予以支應。

一般性補助款及各機關推動施政計畫需要數部分，卓榮泰指出，立法院審議114年度中央政府總預算案，歲出刪減2076億元，其中通案統刪數不低於939億元，扣除已核實計算之通刪數303億元，行政院尚須自行調整刪減數636億。經覆議後仍維持原決議，衡酌遭刪減的1439億總預算，自行調整刪減數部分僅能勉予調減對直轄市及縣市政府一般性補助款。

卓榮泰說，考量各地方政府財務需求及前述刪減，雖經各機關嚴格控管並撙節執行後，仍對各項施政計畫推行產生衝擊，因此就確有實際需要處提出追加預算。

提升國軍待遇部分，卓榮泰說，台灣面對日益升高的地緣政治壓力與威權勢力的威脅，必須持續提升國防力量，近年國軍擔負的戰備任務日益繁重，且受到企業爭才及少子女化等影響，對國軍戰力造成嚴重衝擊，加上新式武器裝備陸續接裝成軍，亟需高專人才長留久用。為鼓勵官兵至戰鬥部隊服役，提升國軍薪資待遇，以穩固國防戰力，本院於114年4月起陸續核定調增志願役勤務加給、戰鬥部隊加給、資訊勤務加給、電訊偵測官兵勤務加給及戰航管官兵勤務加給等加給，因此需增加相關經費。

關於加強外交執行量能部分，卓榮泰說，為厚實外交執行量能及加速推動拓邦、鞏固邦交等工作，外交部規劃提升外交人員待遇福利及駐外館處硬體設備，加強與友邦及友好國家在基礎建設、農林漁牧業、衛生醫療、教育文化、勞動事務、社區發展等方面雙邊合作。

至於辦理第罷免案及公投經費，卓榮泰說，中選會在7月26日、8月23日辦理2次第11屆立法委員罷免案投票及重啟核三公投，依選罷法、公投法規定，相關選務工作所需經費由中央政府編列預算。

最後，卓榮泰說，考量現階段各地方政府施政及重要計畫的推動，以及前述刪減在各機關控管、撙節執行預算下，仍有實際財務需求，懇請各位委員鼎力支持，早日通過追加預算案，以維持政府施政量能，讓國人自由民主的生活更有保障。

