政治 政治焦點 國會直播 專題報導

央行配合關稅談判讓新台幣升值？　鄭麗君：談判沒有涉及匯率

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君（右）25日在立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君（右）25日在立法院備詢。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國對台對等關稅採既有關稅再疊加20％，國民黨主席朱立倫認為出口的成本還要加上約12％匯損，總計32％。國民黨立委賴士葆今（25日）質詢時，對於操縱匯率提出質疑，但央行總裁楊金龍急否認配合關稅談判讓新台幣大幅升值，而行政院副院長鄭麗君也強調，央行不在台美經貿工作小組中，「也不在我談判小組」，談判沒有涉及匯率，這要如實報告。

行政院長卓榮泰25日率相關部會首長到立法院進行「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估 」專案報告並備質詢。賴士葆質詢表示，現在稅率是20%+N，其實匯率加起來就是30幾％，請問4月至今台幣升值多少？央行總裁楊金龍說，今年開始是7.18％。賴士葆說，4月2日開始呢？楊金龍表示，「我大概要再算一下」。

賴士葆說，「我告訴你至少10％」，這是從4月2日美總統川普講關稅問題那時算起，那請問外匯存底多少？楊金龍表示，5800億美元左右。賴士葆追問，每天匯市是多少？楊金龍說，大概15至20億美元。賴士葆聽聞後說，「天啊」，老實講要調節太容易，要維持在哪裡就哪裡，但你怕人家說是匯率操縱。楊金龍回應，委員講得也沒有錯，但有一個原則必須要把握住，就是升值或貶值時，「委員的意思是，你都可以調節」，但調節要有節制。

賴士葆表示，現在證明當時你讓新台幣大幅升值是配合關稅談判。楊金龍聽聞後急喊沒有，一旁的行政院長卓榮泰也說，這樣的誤會，國家承擔不起。鄭麗君也強調，央行不在台美經貿工作小組中，「也不在我談判小組」，談判沒有涉及匯率，這要如實報告。

賴士葆說，最大擔心是匯率，因為匯率不是只有對美國，而是對全世界。楊金龍同意道，「是啦，沒有錯」。賴士葆又說，大家都非常清楚，匯率才是重要，「匯率+12%，我們等於32%」。但楊金龍則說，「沒有，沒有」。不過因質詢時間結束，楊金龍的回應並未說完。

關鍵字：

卓榮泰鄭麗君楊金龍賴士葆匯率關稅

